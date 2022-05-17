Окупанту вона сниться: слухайте запальну пісню про Паляницю від BANAR

Виконавець BANAR презентував свою нову пісню "Паляниця", яку слухач буде підспівувати з перших секунд. Слухайте ритмічний трек про український хліб!

BANAR у створенні нової пісні звернувся до українських символів, а саме – Паляниці. Вона вже стала символом та особливим елементом. Виконавець зазначив, що для нього ця пісня є переможною.

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"Як і всі ми, зараз я відчуваю величезну гордість за власну ідентичність, за країну. Ми – незалежна нація! Хто б міг подумати, що хліб, який годує одну націю, може вбивати іншу? Вірю, пісня надихне українців! А окупантам хай стане посеред горла!" – прокоментував виконавець.

Слухати пісню BANAR – Паляниця:

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