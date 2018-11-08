Оголошена дата наступного бою Берінчика

Чемпіон WBO Oriental у легкій вазі Денис Берінчик проведе свій наступний бій 22 грудня.

Денис Берінчик поділився цілями в професійному боксі, а також розповів про свого найсильнішого суперника.

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"Мій найсильніший суперник – Денис Берінчик. Це, власне, я. Завжди доводиться долати свої труднощі, власну крепатуру, власну втому і рухатися далі..."

Зазначимо, у цей же вечір виступить і чемпіон Європи в напівлегкій вазі Олег Малиновський. Поєдинки відбудуться у Броварах на арені "Термінал". Про це Малиновський повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Раніше Денис Берінчик отримав диплом кандидата наук. Берінчик здобув науковий ступінь за спеціальністю "Олімпійський та професійний спорт". Берінчик захистив кандидатську дисертацію на здобуття ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту 5 червня, а зараз отримав диплом.

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