Очікування і реальність: дівчина хотіла стильну стрижку, але отримала це (відео)

Не лише покупки в інтернеті можуть стати мемом про очікування те реальність, адже блогерка на своєму прикладі показала, чим може завершитись похід до салону краси.

Блогерка Лідія активно веде профіль у ТікТок під ніком lidiav5, де публікує кадри зі своїх буднів та випробовує популярні челенджі. Але саме ролик з невдалим походом до перукаря привернув увагу мережі, зібравши понад 57 тисяч переглядів за короткий час.

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Дівчина розповіла, що вирішила повторити стильну стрижку з легкою гривкою, популярною серед француженок. У 2020 такий варіант зачіски став доволі поширеним, тому Лідія прихопила фото бажаної шевелюри та впевнено відправилась у салон.

"Попросила у свого перукаря чубчик "шторками" і показала це фото. Вип'ємо за те, що я заколола свій чуб назад, поки волосся не стане достатньо довгим, щоб мати нормальний вигляд", – відзначила блогерка в описі. Все ж очікування зовсім не виправдались, зате зібрали хвилю підбадьорливих коментарів. А весь процес перевтілення та його результат можна побачити на відео:

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