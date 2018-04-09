Обливаний понеділок: лайфхаки, як уникнути обливань

Обливаний понеділок у 2018 році відзначають 9 квітня, одразу після Великодньої неділі. Радіо МАКСИМУМ підготувало креативні та кумедні лайфхаки, як уникнути обливання у цей день!

Традиційно, в Обливаний понеділок із самісінького ранку хлопці збираються, щоб обливати дівчат. Раніше це демонструвало загравання, а також "очищало" представниць прекрасної статі, які після обливань дарували чоловікам власноруч розфарбовані крашанки та писанки.

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Вважалось, якщо дівчину облили, то в неї складеться особисте життя і невдовзі буде весілля, тому батьки починали готувати придане. Однак у сучасному суспільстві характер цього свята дещо змінився, а обливання перетворились у розвагу, в якій можуть брати участь всі охочі, попри вік та стать. А для тих, хто не хоче в цей день відчувати на собі запал оточуючих та мокрий одяг на собі, Радіо МАКСИМУМ підготувало веселі та креативні лайфхаки, як уникнути обливань або зменшити наслідки від них!

Обливаний понеділок: лайфхаки, як уникнути обливань / maximum.fm

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Повне екіпірування

Якщо ви все ж вирішили, що хочете вийти з дому в Обливаний понеділок, то потрібно уважно підготуватись. Можна уявити себе у зомбі-хорорі, щоправда, "зомбі" не хочуть з'їсти ваші мізки, а лише полити вас водою. Щоб не стикнутись з цією небезпекою, варто вибрати найбільш вдале вбрання. Чудовим варіантом є стильний дощовик або одяг та взуття, яке найменш постраждає у випадку потрапляння води і не створюватиме дискомфорт. Важливо пам'ятати, що у сонячний день дощовик може викликати особливу увагу, тому потрібно бути обачним. Для особливих відчайдухів, можна одразу ж вбратися у пляжні шорти та в'єтнамки, удавши, що ви вже готові відчути морський бриз. Але краще не забувати про прохолодну весну.

Обливаний понеділок: лайфхаки, як уникнути обливань / maximum.fm

Під охороною

Зазвичай, обливанням займаються діти, підлітки та молодь, які навряд чи наважаться посягнути на сухе вбрання дорослих та старших людей. До того ж, компанія з масивних чоловіків із загрозливим виглядом із легкістю відіб'є бажання у юних обливальників завдати вам шкоди. Якщо ви з друзями ще не почали готуватися до літа і не виглядаєте настільки загрозливими, то збирайтесь купками і дуже впевнено йдіть туди, куди планували.

Обливаний понеділок: лайфхаки, як уникнути обливань / maximum.fm

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Зі швидкістю вітру

Цей варіант максимально вдалий лише за умови, що ви не надто добре поснідали паскою з шинкою. Цей лайфхак ідеальний у більшості випадків, коли ви бачите загрозу, адже потрібно просто бігти. До слова, і позбутися наїденого допоможе, і втримає м'язи у тонусі. Щоправда, план втечі має передбачати знання міста і потенційних місць з небезпекою.

Часткова недоторканість

Якщо ви змирились з тим, що приймете раптовий душ на вулиці, то не варто забувати про гаджети та гаманці, які найбільше страждають від обливань. Вже олдскульний варіант з пакетом, у який замотують все найважливіше, досі актуальний. Важливо: це не має бути пакет BOSS, а звичайний маленький, який ви успішно покладете назад до кишені, портфеля чи сумки. До слова, сьогодні з'явились і водонепроникні чохли та "косметички", що здатні вберегти дороге не гірше, аніж пакет. І стильніше, погодьтесь, адже важко зі смартфоном у "кульку" відповідати на дзвінки.

Обливаний понеділок: лайфхаки, як уникнути обливань / maximum.fm

Дім, милий дім

99% варіант того, що ви не змокнете проти власної волі. Достатньо просто залишитись вдома і насолоджуватись вихідним. До слова, якщо у вашій родині є особливо затяті обливальники або шалені друзі, то з'являється потенційний 1% небезпеки. Щоправда, вдома можна не перейматись про мокрий одяг і рушники, що вже не може не тішити.

Насправді обливання не є чимось поганим, важливо не забувати про те, що воно має бути веселим та нікому не шкодити! Проведіть гарно Обливаний понеділок і не забувайте про гумор!

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