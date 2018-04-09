Обливаний понеділок: лайфхаки, як уникнути обливань
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Обливаний понеділок у 2018 році відзначають 9 квітня, одразу після Великодньої неділі. Радіо МАКСИМУМ підготувало креативні та кумедні лайфхаки, як уникнути обливання у цей день!
Традиційно, в Обливаний понеділок із самісінького ранку хлопці збираються, щоб обливати дівчат. Раніше це демонструвало загравання, а також "очищало" представниць прекрасної статі, які після обливань дарували чоловікам власноруч розфарбовані крашанки та писанки.
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Вважалось, якщо дівчину облили, то в неї складеться особисте життя і невдовзі буде весілля, тому батьки починали готувати придане. Однак у сучасному суспільстві характер цього свята дещо змінився, а обливання перетворились у розвагу, в якій можуть брати участь всі охочі, попри вік та стать. А для тих, хто не хоче в цей день відчувати на собі запал оточуючих та мокрий одяг на собі, Радіо МАКСИМУМ підготувало веселі та креативні лайфхаки, як уникнути обливань або зменшити наслідки від них!
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Повне екіпірування
Якщо ви все ж вирішили, що хочете вийти з дому в Обливаний понеділок, то потрібно уважно підготуватись. Можна уявити себе у зомбі-хорорі, щоправда, "зомбі" не хочуть з'їсти ваші мізки, а лише полити вас водою. Щоб не стикнутись з цією небезпекою, варто вибрати найбільш вдале вбрання. Чудовим варіантом є стильний дощовик або одяг та взуття, яке найменш постраждає у випадку потрапляння води і не створюватиме дискомфорт. Важливо пам'ятати, що у сонячний день дощовик може викликати особливу увагу, тому потрібно бути обачним. Для особливих відчайдухів, можна одразу ж вбратися у пляжні шорти та в'єтнамки, удавши, що ви вже готові відчути морський бриз. Але краще не забувати про прохолодну весну.
Під охороною
Зазвичай, обливанням займаються діти, підлітки та молодь, які навряд чи наважаться посягнути на сухе вбрання дорослих та старших людей. До того ж, компанія з масивних чоловіків із загрозливим виглядом із легкістю відіб'є бажання у юних обливальників завдати вам шкоди. Якщо ви з друзями ще не почали готуватися до літа і не виглядаєте настільки загрозливими, то збирайтесь купками і дуже впевнено йдіть туди, куди планували.
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Зі швидкістю вітру
Цей варіант максимально вдалий лише за умови, що ви не надто добре поснідали паскою з шинкою. Цей лайфхак ідеальний у більшості випадків, коли ви бачите загрозу, адже потрібно просто бігти. До слова, і позбутися наїденого допоможе, і втримає м'язи у тонусі. Щоправда, план втечі має передбачати знання міста і потенційних місць з небезпекою.
Часткова недоторканість
Якщо ви змирились з тим, що приймете раптовий душ на вулиці, то не варто забувати про гаджети та гаманці, які найбільше страждають від обливань. Вже олдскульний варіант з пакетом, у який замотують все найважливіше, досі актуальний. Важливо: це не має бути пакет BOSS, а звичайний маленький, який ви успішно покладете назад до кишені, портфеля чи сумки. До слова, сьогодні з'явились і водонепроникні чохли та "косметички", що здатні вберегти дороге не гірше, аніж пакет. І стильніше, погодьтесь, адже важко зі смартфоном у "кульку" відповідати на дзвінки.
Дім, милий дім
99% варіант того, що ви не змокнете проти власної волі. Достатньо просто залишитись вдома і насолоджуватись вихідним. До слова, якщо у вашій родині є особливо затяті обливальники або шалені друзі, то з'являється потенційний 1% небезпеки. Щоправда, вдома можна не перейматись про мокрий одяг і рушники, що вже не може не тішити.
Насправді обливання не є чимось поганим, важливо не забувати про те, що воно має бути веселим та нікому не шкодити! Проведіть гарно Обливаний понеділок і не забувайте про гумор!
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