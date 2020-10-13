Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 жовтня

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 13 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 13 жовтня: в Україні виявлено 270 587​ випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 5 133 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 13 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 5 391 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 339 104 повідомлення про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 270 587​ Одужали 116 562​ Померли 5 122​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (28 090) та у Харківської області (25 625). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 7 726 Волинська область 9 955 Дніпропетровська область 9 272 Донецька область 5 961 Житомирська область 8 661 Закарпатська область 11 042 Запорізька область 5 762 Івано-Франківська область 15 580 Кіровоградська область 1 355 Київ 28 090 Київська область 11 525 Львівська область 23 129 Луганська область 1 917 Миколаївська область 4 867 Одеська область 17 047 Полтавська область 4 906 Рівненська область 14 868 Сумська область 7 485 Тернопільська область 16 250 Харківська область 25 625 Херсонська область 2 024 Хмельницька область 9 230 Чернівецька область 16 649 Черкаська область 5 849 Чернігівська область 5 812

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 13-10-2020:

Захворіли 37 799 889 Одужали 26 273 852 Померли 1 080 660 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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