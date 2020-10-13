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Коронавірус День захисника України

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 жовтня

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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 жовтня - фото 1

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 13 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 13 жовтня: в Україні виявлено 270 587​ випадки коронавірусу.

Більше новин: В Україні зміняться карантинні зони з 12 жовтня: оновлена карта і список

За попередню добу було зафіксовано 5 133 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 13 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 5 391 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 339 104 повідомлення про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 270 587​
Одужали 116 562​
Померли 5 122​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (28 090) та у Харківської області (25 625). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 7 726

Волинська область

 9 955

Дніпропетровська область

 9 272

Донецька область

 5 961

Житомирська область

 8 661

Закарпатська область

 11 042

Запорізька область

 5 762

Івано-Франківська область

 15 580

Кіровоградська область

 1 355

Київ

 28 090

Київська область

 11 525

Львівська область

 23 129

Луганська область

 1 917

Миколаївська область

 4 867

Одеська область

 17 047

Полтавська область

 4 906

Рівненська область

 14 868

Сумська область

 7 485

Тернопільська область

 16 250

Харківська область

 25 625

Херсонська область

 2 024

Хмельницька область

 9 230

Чернівецька область

 16 649

Черкаська область

 5 849

Чернігівська область

 5 812

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 жовтня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 жовтня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 13-10-2020:

Захворіли 37 799 889
Одужали 26 273 852
Померли 1 080 660

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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