Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 жовтня

Новини про коронавірус в Україні / pexels

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 12 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 12 жовтня: в Україні виявлено 265 454 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 4 420​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 12 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 4 342 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 333 713 повідомлення про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 265 454 Одужали 114 410​ Померли 5 015​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (27 693) та у Харківської області (25 186). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 7 637 Волинська область 9 791 Дніпропетровська область 8 967 Донецька область 5 699 Житомирська область 8 464 Закарпатська область 10 935 Запорізька область 5 589 Івано-Франківська область 15 379 Кіровоградська область 1 325 Київ 27 693 Київська область 11 309 Львівська область 22 788 Луганська область 1 852 Миколаївська область 4 708 Одеська область 16 770 Полтавська область 4 621 Рівненська область 14 696 Сумська область 7 280 Тернопільська область 15 992 Харківська область 25 185 Херсонська область 1 985 Хмельницька область 9 011 Чернівецька область 16 488 Черкаська область 5 668 Чернігівська область 5 621

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 12-10-2020:

Захворіли 37 475 839 Одужали 28 117 060 Померли 1 077 594 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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