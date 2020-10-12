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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 жовтня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pexels

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 12 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 12 жовтня: в Україні виявлено 265 454 випадки коронавірусу.

Більше новин: В Україні зміняться карантинні зони з 12 жовтня: оновлена карта і список

За попередню добу було зафіксовано 4 420​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 12 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 4 342 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 333 713 повідомлення про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 265 454
Одужали 114 410​
Померли 5 015​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (27 693) та у Харківської області (25 186). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 7 637

Волинська область

 9 791

Дніпропетровська область

 8 967

Донецька область

 5 699

Житомирська область

 8 464

Закарпатська область

 10 935

Запорізька область

 5 589

Івано-Франківська область

 15 379

Кіровоградська область

 1 325

Київ

 27 693

Київська область

 11 309

Львівська область

 22 788

Луганська область

 1 852

Миколаївська область

 4 708

Одеська область

 16 770

Полтавська область

 4 621

Рівненська область

 14 696

Сумська область

 7 280

Тернопільська область

 15 992

Харківська область

 25 185

Херсонська область

 1 985

Хмельницька область

 9 011

Чернівецька область

 16 488

Черкаська область

 5 668

Чернігівська область

 5 621

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 жовтня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 жовтня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 12-10-2020:

Захворіли 37 475 839
Одужали 28 117 060
Померли 1 077 594

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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