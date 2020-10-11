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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 жовтня

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Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 11 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 11 жовтня: в Україні виявлено 261 034 випадки коронавірусу.

Більше новин: В Україні зміняться карантинні зони з 12 жовтня: оновлена карта і список

За попередню добу було зафіксовано 4 768 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 11 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 4 415 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 279 644 повідомлення про підозру на COVID-19.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 жовтня - фото 429741

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 261 034
Одужали 113 507
Померли 4 887

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (27 497) та у Харківської області (24 445). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 7 4569

Волинська область

 9 645

Дніпропетровська область

 8 781

Донецька область

 5 649

Житомирська область

 8 326

Закарпатська область

 10 850

Запорізька область

 5 461

Івано-Франківська область

 15 197

Кіровоградська область

 1 304

Київ

 27 497

Київська область

 11 096

Львівська область

 22 588

Луганська область

 1 826

Миколаївська область

 4 546

Одеська область

 16 605

Полтавська область

 4 377

Рівненська область

 14 493

Сумська область

 6 862

Тернопільська область

 15 798

Харківська область

 24 445

Херсонська область

 1 892

Хмельницька область

 8 792

Чернівецька область

 16 319

Черкаська область

 5 598

Чернігівська область

 5 518

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 жовтня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 жовтня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 11-10-2020:

Захворіли 37 475 839
Одужали 28 117 060
Померли 1 077 594

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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