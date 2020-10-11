Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 жовтня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 11 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 11 жовтня: в Україні виявлено 261 034 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 4 768 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 11 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 4 415 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 279 644 повідомлення про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 261 034 Одужали 113 507 Померли 4 887

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (27 497) та у Харківської області (24 445). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 7 4569 Волинська область 9 645 Дніпропетровська область 8 781 Донецька область 5 649 Житомирська область 8 326 Закарпатська область 10 850 Запорізька область 5 461 Івано-Франківська область 15 197 Кіровоградська область 1 304 Київ 27 497 Київська область 11 096 Львівська область 22 588 Луганська область 1 826 Миколаївська область 4 546 Одеська область 16 605 Полтавська область 4 377 Рівненська область 14 493 Сумська область 6 862 Тернопільська область 15 798 Харківська область 24 445 Херсонська область 1 892 Хмельницька область 8 792 Чернівецька область 16 319 Черкаська область 5 598 Чернігівська область 5 518

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 11-10-2020:

Захворіли 37 475 839 Одужали 28 117 060 Померли 1 077 594 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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