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Коронавірус День вчителя

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 жовтня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / bandt

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 10 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 10 жовтня: в Україні виявлено 256 266 випадків коронавірусу.

Більше новин: В Україні зміняться карантинні зони з 12 жовтня: оновлена карта і список

За попередню добу було зафіксовано 5 728 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 10 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 4 415 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 279 644 повідомлення про підозру на COVID-19.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 жовтня - фото 429659

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 256 266
Одужали 112 570
Померли 4 887

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (26 995) та у Львівській області (22 386). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 7 466

Волинська область

 9 527

Дніпропетровська область

 8 580

Донецька область

 5 559

Житомирська область

 8 024

Закарпатська область

 10 761

Запорізька область

 5 346

Івано-Франківська область

 15 000

Кіровоградська область

 1 288

Київ

 26 995

Київська область

 10 892

Львівська область

 22 386

Луганська область

 1 712

Миколаївська область

 4 394

Одеська область

 16 445

Полтавська область

 4 206

Рівненська область

 14 259

Сумська область

 6 633

Тернопільська область

 15 590

Харківська область

 23 852

Херсонська область

 1 806

Хмельницька область

 8 464

Чернівецька область

 16 137

Черкаська область

 5 479

Чернігівська область

 5 425

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 жовтня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 жовтня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 10-10-2020:

Захворіли 36 785 758
Одужали 27 902 493
Померли 1 066 460

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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