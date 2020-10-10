Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 жовтня

Новини про коронавірус в Україні / bandt

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 10 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 10 жовтня: в Україні виявлено 256 266 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 5 728 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 10 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 4 415 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 279 644 повідомлення про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 256 266 Одужали 112 570 Померли 4 887

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (26 995) та у Львівській області (22 386). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 7 466 Волинська область 9 527 Дніпропетровська область 8 580 Донецька область 5 559 Житомирська область 8 024 Закарпатська область 10 761 Запорізька область 5 346 Івано-Франківська область 15 000 Кіровоградська область 1 288 Київ 26 995 Київська область 10 892 Львівська область 22 386 Луганська область 1 712 Миколаївська область 4 394 Одеська область 16 445 Полтавська область 4 206 Рівненська область 14 259 Сумська область 6 633 Тернопільська область 15 590 Харківська область 23 852 Херсонська область 1 806 Хмельницька область 8 464 Чернівецька область 16 137 Черкаська область 5 479 Чернігівська область 5 425

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 10-10-2020:

Захворіли 36 785 758 Одужали 27 902 493 Померли 1 066 460 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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