Новий рік 2020: що можна і не можна робити в новорічну ніч

Святкування Нового року – особливий період, тож є певні заборони, що не можна робити, та дозволи, що потрібно робити у цей час. Читайте далі та дізнайтеся, як потрібно провести новорічну ніч!

Є кілька порад, що потрібно зробити перед Новим роком для привернення удачі та щастя:

За кілька днів до свята зробіть вдома генеральне прибирання.

Переберіть одяг, викиньте або роздайте непотрібний.

Всі старі, непотрібні, поламані, надбиті речі теж винесіть з дому.

Також позбудьтеся від тог, що нагадує вас про неприємні ситуації та людей, з якими вас більше нічого не пов'язує.

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Що не можна робити у новорічну ніч

Ввечері 31 грудня не можна виносити сміття з дому. Вважається, що так ви можете разом зі сміттям винести з вашого житла удачу.

1 січня треба відпочивати, тож не намагайтеся працювати. Вважається, що не можна виконувати важку та брудну роботи, щоб весь наступний рік не працювати важко та не возитися в бруді.

За новорічною трапезою не можна сваритися, ображати один одного та ображатися. Це призведе лише до проблем у новому році.

Що треба робити у новорічну ніч

До кишені новорічного одягу потрібно покласти гроші. Це робиться, щоб наступного року нічого не потребувати. Чим більший номінал купюри, тим більший добробут буде у вашому житті. Якщо ж у вас немає кишень, то тримайте купюру в правій руці у момент бою курантів.

Якщо хочете протягом наступного року зустріти кохання, то перед святом ви повинні роздати презенти 7 дітям.

Якщо у вас вже є пара, але ви хочете покращити ваші стосунки, то у новорічну ніч поставте біля ліжка букет з соснових гілок.

Щоб сім'я, яка зібралася за новорічним столом, була міцною та дружною, потрібно обплутати ніжки столу мотузкою.

Якщо хочете отримувати багато подарунків, то до бою курантів зніміть з себе прикраси, а відразу після останнього бамкання знову надіньте їх.

Перші два тижні після нового року проведіть так, як хочете жити протягом року.

Здавна вірили, що новорічну ніч потрібно провести весело, шумно, зі сміхом, танцями та розмовами, щоб відлякати зло.

Якщо першим в новому році поріг вашого будинку переступить чоловік – радійте: рік, що настав, буде щасливим!

Щоб протягом року жити без потреб, під час новорічного застілля обміняйтеся по жменьці пшона з усіма присутніми.

Погодні прикмети в новорічну ніч

безвітряне і зоряне небо – великий врожай овочів, ягід і фруктів

сильний мороз і багато снігу – великий врожай хлібів

сильний вітер – великий врожай горіхів

тепло і немає снігу – до неврожаю

дощ пішов – до ворожнечі

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