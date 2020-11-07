Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 7 листопада

Новини про коронавірус в Україні / gettyimages

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 7 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 7 листопада: в Україні виявлено 450 934 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 10 746​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 7 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 82 327 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 3 470 669 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 450 934 Одужали 204 229 Померли 8 312

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (43 229) та у Харківській області (42 139). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 12 216 Волинська область 15 795 Дніпропетровська область 17 446 Донецька область 13 546 Житомирська область 17 791 Закарпатська область 16 670 Запорізька область 12 734 Івано-Франківська область 23 561 Кіровоградська область 3 018 Київ 43 229 Київська область 19 274 Львівська область 32 982 Луганська область 4 104 Миколаївська область 9 949 Одеська область 27 894 Полтавська область 11 699 Рівненська область 21 403 Сумська область 14 103 Тернопільська область 21 907 Харківська область 42 139 Херсонська область 5 249 Хмельницька область 19 017 Чернівецька область 24 559 Черкаська область 10 461 Чернігівська область 9 947

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 07-11-2020:

Захворіли 49 247 980 Одужали 32 456 200 Померли 1 241 981 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

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