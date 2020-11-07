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Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 7 листопада

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / gettyimages

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 7 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 7 листопада: в Україні виявлено 450 934 випадків коронавірусу.

Більше новин: В Україні оновили карантинні зони: жовтих і зелених більше немає

За попередню добу було зафіксовано 10 746​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 7 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 82 327 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 3 470 669 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 450 934
Одужали 204 229
Померли 8 312

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (43 229) та у Харківській області (42 139). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 12 216

Волинська область

 15 795

Дніпропетровська область

 17 446

Донецька область

 13 546

Житомирська область

 17 791

Закарпатська область

 16 670

Запорізька область

 12 734

Івано-Франківська область

 23 561

Кіровоградська область

 3 018

Київ

 43 229

Київська область

 19 274

Львівська область

 32 982

Луганська область

 4 104

Миколаївська область

 9 949

Одеська область

 27 894

Полтавська область

 11 699

Рівненська область

 21 403

Сумська область

 14 103

Тернопільська область

 21 907

Харківська область

 42 139

Херсонська область

 5 249

Хмельницька область

 19 017

Чернівецька область

 24 559

Черкаська область

 10 461

Чернігівська область

 9 947

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 7 листопада - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 7 листопада - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 07-11-2020:

Захворіли 49 247 980
Одужали 32 456 200
Померли 1 241 981

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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