Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 листопада

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 10 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 10 листопада: в Україні виявлено 479 197 випадків коронавірусу.

Більше новин: В Україні оновили карантинні зони: жовтих і зелених більше немає

За попередню добу було зафіксовано 10 179​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 10 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 2 333 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 539 794 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 479 197 Одужали 214 657​ Померли 8 756​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (45 667) та у Харківській області (44 466). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 12 765 Волинська область 16 821 Дніпропетровська область 18 324 Донецька область 14 578 Житомирська область 19 616 Закарпатська область 17 620 Запорізька область 14 693 Івано-Франківська область 25 024 Кіровоградська область 3 204 Київ 45 667 Київська область 21 038 Львівська область 34 304 Луганська область 4 643 Миколаївська область 10 787 Одеська область 29 336 Полтавська область 12 723 Рівненська область 22 622 Сумська область 15 297 Тернопільська область 22 389 Харківська область 44 466 Херсонська область 5 833 Хмельницька область 20 328 Чернівецька область 25 835 Черкаська область 10 919 Чернігівська область 10 335

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 09-11-2020:

Захворіли 50 388 644 Одужали 33 024 996 Померли 1 256 008 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020