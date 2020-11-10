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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 листопада

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 10 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 10 листопада: в Україні виявлено 479 197 випадків коронавірусу.

Більше новин: В Україні оновили карантинні зони: жовтих і зелених більше немає

За попередню добу було зафіксовано 10 179​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 10 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 2 333 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 539 794 результатів тестування на COVID-19.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 листопада - фото 434279

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 479 197
Одужали 214 657​
Померли 8 756​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (45 667) та у Харківській області (44 466). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 12 765

Волинська область

 16 821

Дніпропетровська область

 18 324

Донецька область

 14 578

Житомирська область

 19 616

Закарпатська область

 17 620

Запорізька область

 14 693

Івано-Франківська область

 25 024

Кіровоградська область

 3 204

Київ

 45 667

Київська область

 21 038

Львівська область

 34 304

Луганська область

 4 643

Миколаївська область

 10 787

Одеська область

 29 336

Полтавська область

 12 723

Рівненська область

 22 622

Сумська область

 15 297

Тернопільська область

 22 389

Харківська область

 44 466

Херсонська область

 5 833

Хмельницька область

 20 328

Чернівецька область

 25 835

Черкаська область

 10 919

Чернігівська область

 10 335

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 листопада - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 листопада - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 09-11-2020:

Захворіли

50 388 644
Одужали

33 024 996
Померли

1 256 008

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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