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Новий рекорд швидкості: Hyperloop розігнали до понад 1000 кілометрів на годину

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Hyperloop - фото 1
Hyperloop / theverge

Футуристичний вид транспорту Hyperloop, концепцію якого придумав американський винахідник та мільярдер Ілон Маск, вдалося розігнати до нових вражаючих швидкостей.

У Південній Кореї побили новий рекорд швидкості. Капсулу вакуумного поїзда Hyperloop змогли розігнати майже до швидкості звуку – понад 1000 кілометрів на годину.

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Запустити мережу супершвидкісних поїздів в країні планують через чотири роки. Отже, у 2024 році подорож зі столиці Південної Кореї Сеула у велике портове місто Пусан триватиме пів години замість 3 нинішніх.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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