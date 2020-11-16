Новий рекорд швидкості: Hyperloop розігнали до понад 1000 кілометрів на годину

Футуристичний вид транспорту Hyperloop, концепцію якого придумав американський винахідник та мільярдер Ілон Маск, вдалося розігнати до нових вражаючих швидкостей.

У Південній Кореї побили новий рекорд швидкості. Капсулу вакуумного поїзда Hyperloop змогли розігнати майже до швидкості звуку – понад 1000 кілометрів на годину.

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Запустити мережу супершвидкісних поїздів в країні планують через чотири роки. Отже, у 2024 році подорож зі столиці Південної Кореї Сеула у велике портове місто Пусан триватиме пів години замість 3 нинішніх.

Hyperloop achieves 1,000km/h speed in Korea, days after Virgin passenger test.



A hyperloop prototype in South Korea has reached speeds over 1,000km/h, just days after a rival system performed the first successful passenger test using the technology.



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