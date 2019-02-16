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Нові Пірати Карибського моря пішли на дно

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Заради економії студія відмовилась від легендарного Джека Горобця - фото 1
Заради економії студія відмовилась від легендарного Джека Горобця / Funon.cc

Задіяні у роботі над новими Піратами Карибського моря сценаристи покинули проект, відтак кінокомпанія Disney замислилась про його повне закриття.

Запрошення у жовтні минулого року Шоном Бейлі до роботи над 6-м фільмом франшизи "Пірати Карибського моря" сценаристів "Дедпула" Ретта Різа та Пола Верніка вселяло надію на успіх майбутньої стрічки. Втім всі зусилля у виробництві продовження серії можуть виявитися марними.

І ще: Джонні Деппа не взяли у продовження Піратів Карибського моря

Інсайдери Disney повідомили, що Різ та Вернік більше не працюють над сценарієм до картини. І це не єдина втрата нових "Піратів". Раніше стало відомо, що заради економії студія відмовилась від легендарного Джека Горобця Джонні Деппа, який виконував головну роль у попередніх 5-ти фільмах.

Перша частина "Піратів Карибського моря" з Джонні Деппом у ролі капітана Джека Горобця вийшла в 2003 році, остання, "Пірати Карибського моря: Мерці не розповідають казок", – в 2017 році. Всі п'ять фільмів франшизи заробили в прокаті 4,5 млрд доларів.

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Джерело: deadline
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