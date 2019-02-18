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Норвезький секс-шоп зняв гарячу рекламу: це треба бачити

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Провокативна реклама неабияк розбурхує уяву - фото 1
Провокативна реклама неабияк розбурхує уяву

Мережа норвезьких секс-шопів оригінально обійшла заборону на рекламу з еротикою. Ви просто зобов'язані глянути цей пікантний ролик.

Цього року норвезька компанія Kondomeriet святкує своє 30-річчя на ринку секс-шопів. У зв'язку з цим вирішили зняти рекламу, яка нагадає про пікантну крамницю.

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Але є одне "але": в Норвегії існує заборона на рекламу товарів сексуального характеру. Тому Kondomeriet обійшли її вельми оригінально – вони зняли відео у стилі "фудпорн".

Концепція "фудпорну" ґрунтується на демонстрації їжі з метою викликати у глядача бажання. Зазвичай, використовуються калорійні продукти й екзотичні страви.

Можемо зазначити, що своєї цілі Kondomeriet домоглися. Показані продукти так і хочеться надкусити та поласувати ними.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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