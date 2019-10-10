Нобелівська премія з літератури 2019: оголошено ім'я лауреата

Нобелівську премію з літератури у 2019 році отримав 76-річний австрійський письменник Петер Гандке. Разом із ним нагороду отримала польська письменниця з українським корінням – Ольга Токарчук, котрій вручили премію за 2018 рік.

10 жовтня Шведська королівська академія наук назвала імена двох лауреатів Нобелівської премії з літератури. Названо відразу двох письменників тому, що торік через скандал з одним із членів Нобелівського комітету премію не вручали.

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Отже, Нобелівську премію з літератури за 2018 рік отримала письменниця з Польщі з українським корінням – Ольга Токарчук. А от за 2019 рік – австрійський письменник Петер Гандке.

BREAKING NEWS:

The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2019

Цьогоріч список фаворитів, на думку букмекерів, виглядав так: французька письменниця з Гваделупи Маріз Конде, польська письменниця Ольга Токарчук, угорський письменник Ласло Краснагоркаї. Також гідною кандидатурою вважали канадську письменницю Маргарет Етвуд. Додамо, що у 2017-му лауреатом був британський письменник японського походження Кадзуо Ісіґуро.

Розмір Нобелівської премії в 2019 році становить 9 мільйонів шведських крон (900 тисяч доларів).

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