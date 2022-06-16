Ніжний полуничний сніданок: простий і смачний рецепт

Апетитний і солодкий омлет з полуницею – ідеальний сніданок і для дітей, і для дорослих. Приготувати солодкий омлет з полуницею можна за лічені хвилини, при цьому ягоди не втрачають своїх корисних властивостей, вітамінів і мікроелементів.

Якщо вам подобаються оригінальні страви, пропонуємо приготувати солодкий омлет з полуницею. Ніжний омлет і ароматна полуниця – дуже цікаве поєднання, пише iamcook.

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Нам знадобиться:

Полуниця 100 г

Молоко 80 мл

Яйця 2 шт.

Цукор 1 ч. л.

Олія для смаження

Як приготувати полуничний омлет:

Полуницю для омлету найкраще використовувати не переспілу. Полуницю нарізаємо пластинками. Яйця розбиваємо в миску, додаємо молоко і цукор. Збиваємо яйця з молоком і цукром віночком до однорідної маси. Потім додаємо полуницю. Сковороду злегка змащуємо олією (або використовуємо антипригарну сковороду і готуємо без додавання олії). Пательню розігріваємо, але не сильно, щоб омлет не підгорів. Яєчну суміш виливаємо на сковороду. Зменшуємо вогонь до мінімуму, накриваємо кришкою і готуємо омлет приблизно 3-5 хвилин, до повного схоплювання яєць. Готовий солодкий омлет з полуницею перекладаємо на тарілку і подаємо до столу. Смачного!

Омлет з полуницею

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