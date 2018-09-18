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Ніколь Кідман відверто розповіла про свої страхи
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Голлівудська актриса Ніколь Кідман, котра зіграла в гей-драмі "Зниклий хлопчик", стала головною героїнею жовтневого номера журналу Marie Claire.
Зйомка, над якою працював фотограф Томас Вайтсайд, витримана в багрових тонах. На знімках актриса позує у вбранні від Salvatore Ferragamo, Givenchy і Fendi.
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В інтерв'ю виданню Кідман розповіла про славу, страхи та про те, як важливо вчитися протягом усього свого життя.
Про творчих людей
У Ніколь Кідман з чоловіком, кантрі-музикантом Кітом Урбаном, є гра: вони намагаються вгадати, до якого типу гітаристів належать ті чи інші люди.
"Серце, розум або... (закочує очі), – пояснює актриса. – Ці категорії відмінно описують різних творчих людей, чи не так?"
Про страх
"Іноді страх паралізує, але водночас мене виховували стоїки [батько Кідман був психіатром і вчив її стоїцизму з ранніх років]. Це ціла філософія, манера поведінки і принцип існування в цьому світі, якого у мене немає. Частково я його опанувала, але мені більшою мірою притаманне "О, Господи, як я це переживу? Я цього не витримаю! Я не зможу! І потім я думаю: "Так, зберися!"
Про славу
"У мені, напевно, є щось католицьке, але, коли ти стаєш відомим і отримуєш нагороди, тобі потрібно відразу ж щось віддати".
Про фільми, зняті людьми, яких звинувачують у домаганнях
"Я дивилася картини, які зробив Поланскі, вони приголомшливі. Я дивлюся на такі роботи, керуючись власним моральним компасом. Що правильно зробити? Заборонити їх? Подивитися на них з точки зору мистецтва? Або засудити? У мене немає на це відповідей".
Про те, як важливо ставити запитання
"Що ти маєш на увазі?", "Я не розумію" і "Навчи мене". Це дуже важливі речі. Я хочу дізнаватися. Ще з дитинства я любила вчитися, дорослішати, пізнавати щось нове, кидати виклики. І мені траплялися найкращі у світі вчителі ".
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