Ніколь Кідман відверто розповіла про свої страхи

Голлівудська актриса Ніколь Кідман, котра зіграла в гей-драмі "Зниклий хлопчик", стала головною героїнею жовтневого номера журналу Marie Claire.

Зйомка, над якою працював фотограф Томас Вайтсайд, витримана в багрових тонах. На знімках актриса позує у вбранні від Salvatore Ferragamo, Givenchy і Fendi.

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В інтерв'ю виданню Кідман розповіла про славу, страхи та про те, як важливо вчитися протягом усього свого життя.

Про творчих людей

У Ніколь Кідман з чоловіком, кантрі-музикантом Кітом Урбаном, є гра: вони намагаються вгадати, до якого типу гітаристів належать ті чи інші люди.

"Серце, розум або... (закочує очі), – пояснює актриса. – Ці категорії відмінно описують різних творчих людей, чи не так?"

Ніколь Кідман знялася в розкішній фотосесії / marieclaire

Про страх

"Іноді страх паралізує, але водночас мене виховували стоїки [батько Кідман був психіатром і вчив її стоїцизму з ранніх років]. Це ціла філософія, манера поведінки і принцип існування в цьому світі, якого у мене немає. Частково я його опанувала, але мені більшою мірою притаманне "О, Господи, як я це переживу? Я цього не витримаю! Я не зможу! І потім я думаю: "Так, зберися!"

Ніколь Кідман знялася в розкішній фотосесії / marieclaire

Про славу

"У мені, напевно, є щось католицьке, але, коли ти стаєш відомим і отримуєш нагороди, тобі потрібно відразу ж щось віддати".

Ніколь Кідман знялася в розкішній фотосесії / marieclaire

Про фільми, зняті людьми, яких звинувачують у домаганнях

"Я дивилася картини, які зробив Поланскі, вони приголомшливі. Я дивлюся на такі роботи, керуючись власним моральним компасом. Що правильно зробити? Заборонити їх? Подивитися на них з точки зору мистецтва? Або засудити? У мене немає на це відповідей".

Ніколь Кідман знялася в розкішній фотосесії / marieclaire

Про те, як важливо ставити запитання

"Що ти маєш на увазі?", "Я не розумію" і "Навчи мене". Це дуже важливі речі. Я хочу дізнаватися. Ще з дитинства я любила вчитися, дорослішати, пізнавати щось нове, кидати виклики. І мені траплялися найкращі у світі вчителі ".

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