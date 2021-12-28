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Нічого зайвого, лише шапка Санта-Клауса: Хайді Клум показала голе різдвяне фото

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Хайді Клум - фото 1
Хайді Клум / instagram

Знаменита німецька модель та актриса Хайді Клум поділилася з шанувальниками серією новорічних фото. Щоправда, зі святково вбрання на красуні була лише шапка Санта-Клауса.

Так, на свіжих різдвяних знімках 48-річна Хайді Клум, які вона показала в Instagram, укуталася у величезну білу ковдру, при цьому на ній не було одягу, лише червона шапка. Модель позувала, піднімаючись сходами і прикриваючи тіло.

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Ще на одному знімку красуня сидить на сходах у шапці Санта-Клауса поруч зі своїм чоловіком – музикантом Томом Каулітцем, а також обіймає собаку на прізвисько Антон.

"Повернімося у ліжко", – коротко підписала фотографії Клум.

Нічого зайвого, лише шапка Санта-Клауса: Хайді Клум показала голе різдвяне фото - фото 489918
Нічого зайвого, лише шапка Санта-Клауса: Хайді Клум показала голе різдвяне фото - фото 489919
Нічого зайвого, лише шапка Санта-Клауса: Хайді Клум показала голе різдвяне фото - фото 489917

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