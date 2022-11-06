Нічні заморозки та тумани: якою буде погода в Україні 7 листопада

7 листопада в Україні очікується туманна прохолодна температура. Лише у деяких областях буде до +12+16. Детальніший прогноз по містах дізнавайтесь далі.

7 листопада, у понеділок, нічні заморозки очікуються на Сумщині, на Полтавщині, на Луганщині та на Харківщині. Вдень переважатиме туманна та прохолодна погода майже по всій країні. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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7-го листопада температура повітря в Україні найнижчою очікується на північному сході, вночі до невеликих "мінусів", вдень +3+7 градусів. Найтепліше буде на заході, вдень до +12+16 градусів. На решті території України протягом дня передбачається 8+13 градусів, в Криму до +13+15 градусів. Туманів – багато, відповідно, видимість складніша, вулиці – тьмяніші, будьте обережними, носіть обов'язково на собі або світловідбивні стрічки, або жилети, – наголосила вона.

Незначні дощі у понеділок місцями очікуються у західних областях. Тим часом у Києві 7 листопада переважатиме волога погода без суттєвих опадів, а температура затримається на рівні +7+8. А вже з 8 листопада в Україну прийде нова хвиля потепління.

Прогноз погоди на 7 листопада по містах України:

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