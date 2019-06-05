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Нестабільне літо: прогноз погоди на 5 червня в Україні

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Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

5 червня в Україні побільшає дощів з грозами, а температура продовжить підійматися. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 5 червня, у середу, у більшості областей країни продовжаться дощі з грозами, місцями з градом та шквальним вітром. Лише на Донеччині, Харківщині та Луганщині буде сухе та спекотна погода до +29+30. Середня температура вдень коливатиметься на рівні +24+28.

У Києві 5 червня також пройдуть періодичні зливи, а повітря вдень прогріється до +25+27.

Прогноз погоди на 5 червня у містах України:

Нестабільне літо: прогноз погоди на 5 червня в Україні - фото 331869
  • Ужгород +25+27
  • Львів +25+27
  • Чернівці +23+25
  • Івано-Франківськ +23+25
  • Тернопіль +24+26
  • Рівне +25+27
  • Луцьк +25+27
  • Вінниця +25+27
  • Хмельницький +24+26
  • Житомир +25+27
  • Чернігів +25+27
  • Черкаси +25+27
  • Миколаїв +27+29
  • Одеса +25+27
  • Херсон +27+29
  • Полтава +26+28
  • Суми +25+27
  • Харків +27+29
  • Дніпро +26+28
  • Запоріжжя +28+30
  • Донецьк +28+30
  • Луганськ +27+29

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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