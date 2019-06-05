Нестабільне літо: прогноз погоди на 5 червня в Україні

5 червня в Україні побільшає дощів з грозами, а температура продовжить підійматися. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 5 червня, у середу, у більшості областей країни продовжаться дощі з грозами, місцями з градом та шквальним вітром. Лише на Донеччині, Харківщині та Луганщині буде сухе та спекотна погода до +29+30. Середня температура вдень коливатиметься на рівні +24+28.

У Києві 5 червня також пройдуть періодичні зливи, а повітря вдень прогріється до +25+27.

Прогноз погоди на 5 червня у містах України:

Ужгород +25+27

Львів +25+27

Чернівці +23+25

Івано-Франківськ +23+25

Тернопіль +24+26

Рівне +25+27

Луцьк +25+27

Вінниця +25+27

Хмельницький +24+26

Житомир +25+27

Чернігів +25+27

Черкаси +25+27

Миколаїв +27+29

Одеса +25+27

Херсон +27+29

Полтава +26+28

Суми +25+27

Харків +27+29

Дніпро +26+28

Запоріжжя +28+30

Донецьк +28+30

Луганськ +27+29

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