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Нестабільна погода в Україні: прогноз на 23 травня

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Погода на 23 травня в Україні - фото 1
Погода на 23 травня в Україні

23 травня в країні продовжить втримуватися доволі нестабільна погода, адже періодичні дощі і навіть з градом пройдуть майже у всіх областях. Детальніше читайте далі.

23 травня, у четвер, у більшості областей прогнозуються короткочасні грозові дощі зі шквалистим вітром та градом. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Менша ймовірність опадів, тобто, більше сонця та сухих тривалих пауз завтра на Одещині. Температура повітря протягом дня очікується +20+26 градусів, на Заході +16+22 градуси", – додала вона.

У Києві 23 травня також не пройде без дощів, але будуть періодичні прояснення. Температура вдень прогріється до +23+25.

"При грозі не ховайтеся під самотнім деревом, особливо високим, якщо ви в машині, пересидіть грозу, вона, зазвичай, швидко переміщується, вода хороший провідник струму, тому від водойми подалі. І не забудьте заспокоїти тварин, які бояться грози", – також порадила Діденко.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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