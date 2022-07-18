Неповнолітні українці можуть працювати під час війни, але є певні умови

У Державній службі України з питань праці пояснили, за яких умов неповнолітні українці можуть влаштуватися на роботу в умовах війни. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Держслужба України з питань праці розповіла, як можуть влаштуватися на роботу неповнолітні українці.

І ще: Допомога онлайн: безплатні сервіси для українців під час війни

Підлітки, які хочуть зараз влаштуватися на роботу мають певні особливі умови та заборони. Приміром, неповнолітні можуть працювати не більше 50 годин на тиждень.

Також варто врахувати вік підлітка, адже від цього залежать умови працевлаштування. До прикладу, у віці від 16 до 18 років можна влаштуватися на роботу без обмежень. Якщо вік підлітка 15-16 років, то повинна бути згода одного батьків. У віці 14-15 років можна працювати лише на легких роботах, коли немає навчання і за згодою одного з батьків.

До теми: Холера, чума і російська пропаганда: нові міфи, які поширюють окупанти