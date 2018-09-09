Нейробіологи знайшли клітини хоробрості в людському мозку

Учені з університету Уппсали у Швеції та Федерального університету Ріу-Гранді-ду-Норті в Бразилії встановили залежність між клітинами певного типу в гіпокампі і схильністю людини до ризику.

Гіпокамп – частина лімбічної системи головного мозку. Більшість вчених вважають, що гіпокамп відповідає за запам'ятовування та зберігання інформації, але інші його функції поки не до кінця зрозумілі.

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Щоб дізнатися, які процеси в головному мозку відрізняються у людей з різною схильністю до ризику та ступенем тривожності, вчені стимулювали деякі зони мозку. З'ясувалося, що при стимулюванні групи OLM-нейронів у гіпокампі реєструються ритми головного мозку, характерні для стану, коли тварина або людина відчуває себе спокійно в присутності небезпеки. Таким чином, можна регулювати тривожний стан людини, керуючи OLM-нейронами.

"Клітини хоробрості" містяться в гіпокампі / Extreme Sports Lab

Наша здатність відчувати тривогу – адаптивна і необхідна в процесі виживання. Однак у великого числа людей цей механізм захисту може працювати неправильно. Попри те, що сучасну людину чекає значно менше небезпек, ніж його предків, подібна дисфункція, що викликає відсутність тривоги, може сильно заважати в повсякденному житті. У випадках підвищеної тривожності лікарі найчастіше радять пацієнтам приймати антидепресанти, які впливають на весь мозок, що загрожує побічними ефектами.

Однак терапія, що передбачає вплив на певну групу клітин, виглядає найбільш розумною в цій ситуації. OLM-нейрони вже вдавалося контролювати за допомогою деяких речовин. Наприклад, вчені виявили, що ця група клітин головного мозку дуже сприйнятлива до нікотину.

"Це дослідження може пролити світло на питання, чому деякі люди багато курять, коли нервують", – зазначає автор праці доктор Річардсон Лео.

Визначення ролі OLM-нейронів в управлінні ступенем тривожність і схильністю до ризику може допомогти в створенні антидепресантів без загальних побічних ефектів.

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