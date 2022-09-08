Нехай горить: слухайте пісню від гурту VARTI, яку ви будете наспівувати з перших нот

Український музичний гурт VARTI презентували нову пісню – "Нехай горить". Ця мелодія припаде вам до душі, а слова ви швидко запам'ятаєте. Слухайте новий музичний хіт!

Цю пісню музиканти гурту VARTI присвятили всім захисникам, які боронять нас від російських окупантів!

І ще: Віра. Надія. Любов: MOROZOVA презентувала пісню про непереможність та силу духу України

Ми, як і тисячі українців, хочемо передати всім військовим: "Українські воїни, чекаємо вас додому і теж докладаємо всіх зусиль для найскорішої перемоги. Ви наше натхнення, наші Герої та Героїні! Низький уклін та подяка вам за наш захист!", – зазначають музиканти.

Слухати пісню VARTI – Нехай горить:

До теми: "Витримай мене, земля": Саша Чемеров презентував нову пісню та кліп "Полями"