"Неграмотні мародери": у Генштабі показали український дім після нападу росіян

Російські військові не лише знищують українські міста та знущаються з мирного населення, а й активно займаються мародерством. "Друга армія світу" намагається вкрасти все, що погано лежить і не сяє рівнем своєї освіти.

Окупанти продовжують мародерити в Україні, залишаючи за собою доволі красномовні "повідомлення". Одним з таких поділились у Генштабі ЗСУ, показавши всю суть російських військових в єдиному кадрі.

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Тут все, що потрібно знати про російську освіту та мораль. Розграбована окупантами українська домівка, – йдеться у повідомленні.

На світлині можна побачити спальню з безладом через відчинену шафу та шухляди, з яких повитягували одяг. Але крадіжки росіянами бюстгальтерів вже не так вражають, як напис на стіні. Вочевидь, окупанти намагались написати назву своєї країни англійською мовою, але помилились у розміщенні літер, тож замість "russia" вийшло "rissua".

Наслідки російських мародерств / Генеральний штаб ЗСУ

Коментатори теж не втримались від такого поля для жартів: "Усе вірно написано: ніякої росії не існує, є український рис", "Мародер, ще й неграмотне...", "Щоб знати, як пишеться росія англійською, треба на унітазі читати написи на балончику освіжувача повітря. А в них і унітазів нема...".

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