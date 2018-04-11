Не попса! ТОП-13 рок-треків тижня, які варті твоєї уваги

Радіо МАКСИМУМ продовжує щотижневу рубрику про новинки світової альтернативної музики! Насолоджуйтеся свіжими непопсовими треками разом з нами!

Альтернативні треки тижня повертаються у новому форматі, щоб тішити вас найкращими музичним новинками! З коментарями від людей, які не слухають такі напрямки, але з не меншою кількістю улюблених гуртів, найкрутіших пісень і та з максимальним драйвом!

Пропустили новинки минулого тижня? Слухайте найкраще тут

maximum.fm

Коментар збоку: Мені сподобалося. Як на мене, то чудовий варіант для занять спортом. Ідеально підійде для жиму лежачи.

maximum.fm

Коментар збоку: Затишне та приємне виконання. Слухати можна та треба, хоч і моментами дуже солодко.

maximum.fm

Коментар збоку: Ну таке. Слухати кілька разів не варто, але на разочок піде.

maximum.fm

Коментар збоку: От сама музика класна. Мінусовку я б слухав без проблем, але оцей рик - не, дякую.

maximum.fm

Коментар збоку: Ну надто солодко. Якби не глянув, то подумав би, що то співає Джастін Бібер.

maximum.fm

Коментар збоку: Парубки собі не зраджують. Слухаю їх із задоволенням.

maximum.fm

Коментар збоку: Дуже, навіть, непогано. Чомусь, на диво, зайшла друга половина композиції. Іноді подобаються такі переходи з м'якої музики на жорстку. Вуха встигають адаптуватися

maximum.fm

Коментар збоку: Дуже не зле. Якихось особливих емоцій не викликає, але й не дратує.

maximum.fm

Коментар збоку: Дивно, але ця композиція узагалі нічого не викликала в мене. Ніби слухав, а ніби - ні.

maximum.fm

Коментар збоку: Лиш би покричати. Не моє.

Читайте також: Ідеальний плейлист для вдалого тижня