Музика

Ідеальний плейлист для вдалого тижня

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Ідеальний плейлист для вдалого тижня - фото 1

Початок тижня не обов'язково повинен бути важким. Радіо МАКСИМУМ підготувало ідеальний плейлист для продуктивної роботи!

Гарний тиждень має стартувати з гарною музикою! Навіть якщо попереду у вас чимало складних завдань на роботі, а погода за вікном не сприяє гарному настрою, то саме час увімкнути улюблені треки! Створили легкий плейлист для продуктивного дня, який не відволікатиме від праці, але заряджатиме енергією!

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Ідеальний плейлист для вдалого тижня, слухайте онлайн:

Список треків:

  1. Miriam Bryant - Black Car (Official Video)
  2. Years & Years - Sanctify (Official Video)
  3. Illenium - With You (feat. Quinn XCII)
  4. EDEN - circles (official audio)
  5. Matt Woods - In The Dark
  6. MAGIC! - Rude (Official Video)
  7. The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This (Lyric)
  8. The Chainsmokers - Paris (Video)
  9. Marshmello - FLY (Official Music Video)
  10. Stone Sour - St. Marie [OFFICIAL VIDEO]
  11. Hoobastank - More Beautiful (Lyric Video)
  12. Thirty Seconds To Mars - Dangerous Night (Audio)
  13. Fall Out Boy - HOLD ME TIGHT OR DON’T
  14. Nothing But Thieves - Amsterdam (Official Video)
  15. Merk & Kremont - Sad Story (Out Of Luck) [Official Music Video]
  16. Echosmith - Get Into My Car [Official Music Video]
  17. Paramore: Hard Times [OFFICIAL VIDEO]
  18. Dua Lipa - Bang Bang (Music Video) Patrizia Pepe
  19. ODESZA - Higher Ground (feat. Naomi Wild) - Official Video
  20. Jorja Smith - Let Me Down ft. Stormzy
  21. Sigma - Find Me ft. Birdy
  22. Adam Jensen - Ritual
  23. Luc - Fever Call

Більше альтернативних треків тут

Джерело: Радіо МАКСИМУМ

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