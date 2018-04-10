Ідеальний плейлист для вдалого тижня

Початок тижня не обов'язково повинен бути важким. Радіо МАКСИМУМ підготувало ідеальний плейлист для продуктивної роботи!

Гарний тиждень має стартувати з гарною музикою! Навіть якщо попереду у вас чимало складних завдань на роботі, а погода за вікном не сприяє гарному настрою, то саме час увімкнути улюблені треки! Створили легкий плейлист для продуктивного дня, який не відволікатиме від праці, але заряджатиме енергією!

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Ідеальний плейлист для вдалого тижня, слухайте онлайн:

Список треків:

Miriam Bryant - Black Car (Official Video) Years & Years - Sanctify (Official Video) Illenium - With You (feat. Quinn XCII) EDEN - circles (official audio) Matt Woods - In The Dark MAGIC! - Rude (Official Video) The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This (Lyric) The Chainsmokers - Paris (Video) Marshmello - FLY (Official Music Video) Stone Sour - St. Marie [OFFICIAL VIDEO] Hoobastank - More Beautiful (Lyric Video) Thirty Seconds To Mars - Dangerous Night (Audio) Fall Out Boy - HOLD ME TIGHT OR DON’T Nothing But Thieves - Amsterdam (Official Video) Merk & Kremont - Sad Story (Out Of Luck) [Official Music Video] Echosmith - Get Into My Car [Official Music Video] Paramore: Hard Times [OFFICIAL VIDEO] Dua Lipa - Bang Bang (Music Video) Patrizia Pepe ODESZA - Higher Ground (feat. Naomi Wild) - Official Video Jorja Smith - Let Me Down ft. Stormzy Sigma - Find Me ft. Birdy Adam Jensen - Ritual Luc - Fever Call

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