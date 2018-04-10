Ідеальний плейлист для вдалого тижня
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Початок тижня не обов'язково повинен бути важким. Радіо МАКСИМУМ підготувало ідеальний плейлист для продуктивної роботи!
Гарний тиждень має стартувати з гарною музикою! Навіть якщо попереду у вас чимало складних завдань на роботі, а погода за вікном не сприяє гарному настрою, то саме час увімкнути улюблені треки! Створили легкий плейлист для продуктивного дня, який не відволікатиме від праці, але заряджатиме енергією!
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Ідеальний плейлист для вдалого тижня, слухайте онлайн:
Список треків:
- Miriam Bryant - Black Car (Official Video)
- Years & Years - Sanctify (Official Video)
- Illenium - With You (feat. Quinn XCII)
- EDEN - circles (official audio)
- Matt Woods - In The Dark
- MAGIC! - Rude (Official Video)
- The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This (Lyric)
- The Chainsmokers - Paris (Video)
- Marshmello - FLY (Official Music Video)
- Stone Sour - St. Marie [OFFICIAL VIDEO]
- Hoobastank - More Beautiful (Lyric Video)
- Thirty Seconds To Mars - Dangerous Night (Audio)
- Fall Out Boy - HOLD ME TIGHT OR DON’T
- Nothing But Thieves - Amsterdam (Official Video)
- Merk & Kremont - Sad Story (Out Of Luck) [Official Music Video]
- Echosmith - Get Into My Car [Official Music Video]
- Paramore: Hard Times [OFFICIAL VIDEO]
- Dua Lipa - Bang Bang (Music Video) Patrizia Pepe
- ODESZA - Higher Ground (feat. Naomi Wild) - Official Video
- Jorja Smith - Let Me Down ft. Stormzy
- Sigma - Find Me ft. Birdy
- Adam Jensen - Ritual
- Luc - Fever Call
Більше альтернативних треків тут
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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