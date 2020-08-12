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Не настільки прикольно: дівчина показала реалії життя в будинку на колесах

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Будинок на колесах - фото 1
Будинок на колесах / instagram

Будинок на колесах – красива мрія будь-якого мандрівника. Однак у житті в фургоні є і негативні сторони, які ховаються за красивими картинками з соцмереж.

Мешканка США Сідні вирішила відмовитися від свого звичного життя, щоб піти за мрією. Дівчина придбала рухому нерухомість і вирушила вивчати світ.

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Дівчина зізнається, що життя в будинку на колесах схоже на чарівну казку. Коли вона зупиняється в горах, і перед нею відкривається вся краса природи, дівчину охоплює неймовірне відчуття свободи. Але у такому житті є й інша сторона. Часто, роблячи гарне фото, Сідні просто прикриває гори сміття і брудного посуду. Простору в фургоні дуже мало, тому безлад з'являється тут практично блискавично. Особливо, якщо у вас дві собаки.

Раковина часто ламається і доводиться мити посуд просто у відрі. Красива плита теж виявилася недовговічною, тому дівчина знайшла їй менш стильну, зате практичну заміну. Ліжко-трансформер, що служить і місцем для прийому їжі, практично ніколи не складається.

Не настільки прикольно: дівчина показала реалії життя в будинку на колесах - фото 420173

Не настільки прикольно: дівчина показала реалії життя в будинку на колесах - фото 420174

Не настільки прикольно: дівчина показала реалії життя в будинку на колесах - фото 420175

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Джерело: instagram
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