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Не лише Овни: ці знаки Зодіаку можуть пригнічувати інших

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Ці знаки Зодіаку мають неабиякий вплив - фото 1
Ці знаки Зодіаку мають неабиякий вплив

Ви помічали, що деякі люди мають якусь особливу енергетику, яка здатна пригнічувати інших? Якщо вірити астрології, представники саме цієї "впливової трійки" мають владу і навіть здатні залякувати інших. Дізнайтесь, чи входите ви до їхнього числа.

Отже, які знаки Зодіаку можуть пригнічувати інших своєю енергетикою?

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Овен

Жоден інший знак не випромінює такої впевненості в собі, як Овен, завдяки вираженій силі волі. Представники цього астрологічного символу вміло та вперто прямують до своєї мети. При цьому вони імпульсивні, заповзятливі й завжди перебувають у пошуках нових пригод. Це не тільки постійно підштовхує їх вперед, але і має великий вплив на інших. Енергійний і повний рішучості Овен явно залякує своїх скромніших побратимів, які тут же хочуть розступитися.

Овни схильні пригнічувати своєю енергетикою - фото 368555
Овни схильні пригнічувати своєю енергетикою

Скорпіон

Таємничий, неприступний... Представники цього знака завжди тримають пристойну дистанцію. Скорпіони звикли займати позицію спостерігачів – вони уважно стежать за своїм найближчим оточенням і вкрай обережні у виборі друзів. І тільки найвірніші і перевірені люди знають, що за твердою "бронею" і жалом цього знака ховається м'яке та вразливе нутро. Особисте життя для Скорпіона священне, і вони вміють зберігати його в таємниці. Ця загадка діє на одних чарівно, але щодо інших володіє відштовхуючою дією. Холодна харизма Скорпіона робить їх в чужих очах самовдоволеними домінантами. Хоча, в більшості випадків, це зовсім не так.

Скорпіони надзвичайно неприступні - фото 368557
Скорпіони надзвичайно неприступні

Лев

Леви також потрапив до топу страшних знаків зодіаку. Їх впевнена зовнішність викликає велику повагу. Коли вони потрапляють в приміщення, то в одну секунду звертають на себе всі погляди. А головне – їм самим це шалено подобається! Прагнення до загального визнання не дрімає всередині цього знака. Інтерес до власної персони вони отримують без особливих проблем, що робить їх багато в чому законодавцями моди. Однак, попри величезне его Лева, їх щедра та дружелюбна сторона так само лежить на поверхні. І, познайомившись з ними, швидко розумієш, що за цією страхітливою великою астрологічної кішкою стоїть любляча і розуміюча людина.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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