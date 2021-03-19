Названо три знаки Зодіаку, у яких в квітні відбудуться кардинальні зміни в житті

Гороскоп на квітень 2021 пророкує трьом знакам Зодіаку грандіозні зміни у різних життєвих сферах. Зірки радять не сидіти склавши руки.

Лев

Для Левів настав час, коли їхній погляд повинен бути спрямований тільки вперед. У цей період краще не озиратися і ні про що не шкодувати. Крім цього, не варто байдуже ставитися до того, що відбувається і залишати без контролю свої бажання.

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Діва

У професійній сфері Дій чекає позитивний рух у кар'єрі. Нарешті вам трапиться проєкт, гідний вашої енергії та амбіцій. Місяць досить гарний і для тих, хто планує змінити місце роботи – ви отримаєте багато хороших пропозицій.

Козеріг

Місяць принесе зміни Козерогам, які працюють самі на себе. Після довгого застою вам нарешті вдасться зрушити справу з мертвої точки і навіть заробити значну суму. Як би не хотілося спустити ці гроші на розваги, відкладіть їх – у майбутньому вам не зашкодить фінансовий запас.

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