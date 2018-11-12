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Названо несподівані властивості арахісової пасти

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Користь арахісової пасти для схуднення - фото 1
Користь арахісової пасти для схуднення

Учені розповіли про особливості арахісової пасти, які можуть допомогти схуднути.

Британські науковці виявили, що арахісова паста дозволяє людям позбуватись зайвої ваги, якщо правильно ввести її до раціону. Варто відзначити, що чимало людей на дієтах відмовляються від горіхів, оскільки вони доволі калорійні, хоча і швидко втамовують голод.

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Нещодавно експерт з правильного харчування Софі Діллон розповіла, що арахісова паста допомагає не лише людям, які намагаються схуднути, втамувати потребу у солодощах, а й ефективно позбуватись зайвих кілограмів.

Користь арахісової пасти для схуднення - фото 288292
Користь арахісової пасти для схуднення

Це пояснюється тим, що арахіс багатий на мононенасичені та поліненасичені жири, які знижують кількість жирових відкладень та пришвидшують процес схуднення. Не варто забувати і про елемент селен, який позитивно впливає на рівень глюкози в організмі людини. Саме він допомагає зменшити ризики розвитку діабету та ожиріння.

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Джерело: newsyou.info
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