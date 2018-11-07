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Названо найпопулярніше слово 2018 року

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Слово року - фото 1
Слово року / pexels

Стало відомо, яке слово стало найтоповішим у 2018 році. Результати дослідження традиційно оприлюднив сайт тлумачного словника англійської мови.

Collins English Dictionary щорічно вибирає головне слово року, на цей раз таким стало "Single-use" ("Одноразовий"). Експерти стверджують, що за останні п'ять років частота його використання збільшилася вчетверо. На це могли вплинути передачі і програми, що розповідають про шкоду пластика і необхідність берегти природу.

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Названо найпопулярніше слово 2018 року - фото 287326

Одноразовий – термін, який описує предмети, безконтрольне поширення яких завдає шкоди навколишньому середовищу і впливає на харчовий ланцюжок, – йдеться в повідомленні представників словника.

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Джерело: theguardian
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