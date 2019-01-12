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Названо найефективніший засіб від кашлю

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Найкращий засіб для лікування кашлю - фото 1
Найкращий засіб для лікування кашлю / aarp

Шоколад обволікає горло і блокує нервові закінчення, тим самим придушуючи бажання кашляти.

Гіркий шоколад допомагає позбутися від кашлю і в цілому є найкращим засобом від застуди. До такого висновку прийшли вчені Університету Халла після проведення низки досліджень.

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Шоколад здатний лікувати кашель - фото 300620
Шоколад здатний лікувати кашель

На думку вчених, шоколад швидше обволікає слизову оболонку горла і знижує подразнення. Також в какао міститься теобромін, який позбавляє від потреби організму у слині.

Вчені посилаються на результати експерименту: 160 добровольців з ознаками застуди зголосилися вживати гіркий шоколад як ліки. Через пару днів пацієнти заявили, що відчули полегшення, якого не спостерігалося при прийомі препаратів.

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Джерело: heart
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