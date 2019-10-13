Гороскоп на цей тиждень 14 – 20 жовтня: любовний прогноз для знаків Зодіаку

Любовний гороскоп на цей тиждень передбачає сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 14 – 20 жовтня 2019!

Новий тиждень жовтня стане чудовим періодом для покращення стосунків у багатьох знаків Зодіаку. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Любовний гороскоп на тиждень 14.10 – 20.10

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні : 14, 17

: 14, 17 Несприятливі дні: 15 18

Гороскоп для Овна

Новий тиждень жовтня принесе Овнам чимало натхнення для романтичних пригод. Ви зможете комфортно проводити час зі своєю половинкою та мотивувати один одного на нові досягнення. Щоправда, доведеться менше критикувати та більше слухати. А самотнім знакам Зодіаку випаде нагода реалізувати себе.

Сприятливі дні: 16, 18

16, 18 Несприятливі дні: 14, 19

Гороскоп для Тельця

Тельців передостанній тиждень жовтня здивує свіжими враженнями у стосунках, а також новими ідеями щодо того, як урізноманітнити рутину. Ті, хто ще у пошуках своєї другої половинки, отримають можливість збільшити коло знайомих, а також потенційних партнерів.

Сприятливі дні: 1 7, 20

7, 20 Несприятливі дні: 18, 19

Прогноз для Близнят

Близнюкам зорі віщують доволі активний період у житті, тому доведеться викроїти час для близьких людей, щоб показати, наскільки вони важливі для вас. Зараз варто розставити пріоритети, щоб потім не залишитись наодинці зі своїми планами. Не забувайте про те, що інших також варто підтримувати.

Сприятливі дні: 16 , 20

, 20 Несприятливі дні: 17, 19

Гороскоп для Рака

У Раків доволі комфортний романтичний період у житті, коли будь-які пропозиції та прохання сприймаються максимально легко і без бубоніння. Звісно ж. для цього варто менш емоційно ставитись до всього, що відбувається навколо. Однак таке уміння відчутно допоможе Ракам у житті.

Сприятливі дні: 14, 19

14, 19 Несприятливі дні: 16, 18

Гороскоп для Лева

Левам новий тиждень жовтня принесе доволі багато справ, з якими треба впоратися прямо зараз, однак це не означає, що варто забувати про другу половинку. А от самотнім представникам цього знаку Зодіаку краще уважніше слухати інших, якщо вони хочуть отримати чужу прихильність.

Сприятливі дні: 15, 18

15, 18 Несприятливі дні: 14, 16

Гороскоп для Діви

У Дів почався доволі незвичайний етап у житті, коли варто навчитись проявляти турботу не лише про інших, а й про себе. Тому пора показати близьким, що ви також потребуєте уваги та ласки. Якщо ж люди навколо не виправдовують ваших очікувань, то варто замислитись, чи правильний ви зробили вибір.

Сприятливі дні: 1 4, 16

4, 16 Несприятливі дні: 17, 19

Гороскоп для Терезів

Терезам зараз можуть позаздрити майже всі знаки Зодіаку, адже романтичний настрій та бажання рухатись вперед з людиною поряд створює неймовірну атмосферу навколо пари. А от самотні Терези також не надто засмучуються, адже у них в житті зараз час активних змін.

Сприятливі дні: 18, 19

18, 19 Несприятливі дні: 17, 20

Гороскоп для Скорпіона

Скорпіонам зорі віщують доволі приємний та продуктивний тиждень у плані стосунків. Щоправда, для цього знакам Зодіаку доведеться переступити через власні принципи, які шкодять розвитку пари. Інколи ви надто егоїстичні, тому не помічаєте, що оточення також потребує віддачі. Запам'ятайте про це і будьте добрішими.

Сприятливі дні: 1 8, 19

8, 19 Несприятливі дні: 16, 17

Гороскоп для Стрільця

У Стрільців зараз доволі чудовий період для того, щоб дати стосункам друге дихання, адже інколи ви забуваєте про те, що ваша половинка не просто друг. Пора більше уваги звертати на приємні дрібниці, а також менше перекидати всі свої проблеми на інших. Це може кардинально змінити ваше життя.

Сприятливі дні: 16, 18

16, 18 Несприятливі дні: 17, 19

Гороскоп для Козерога

Козерогам цього тижня удача посміхається у всіх амурних справах, тому можна впевнено працювати над сюрпризами та проявляти увагу до тих, хто небайдужий. Самотні знаки відчують нову хвилю захопленості, а от ті, в кого є пара, побачать свою половинку з нового боку.

Сприятливі дні: 14 19

14 19 Несприятливі дні: 18, 20

Гороскоп для Водолія

У Водоліїв є нагода нарешті отримати відповіді на запитання, які давно гризуть. Звісно ж, не завжди це може допомогти завершити історію, однак позбавить зайвих думок. Самотнім представникам цього знаку найкраще приділити увагу собі та тому, чим ви хочете займатись найближчим часом.

Сприятливі дні: 15, 19

15, 19 Несприятливі дні: 14, 17

Гороскоп для Риб

Рибам зараз варто бути уважнішими та добрішими до своїх половинок, адже кожному потрібна увага та трішки терпіння. Здається, ви надто високо поставили планку і не завжди самі можете до неї дістати. Замисліться, чи не пора вам часом змінювати свої стандарти?

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