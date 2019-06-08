Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Чорнобиль Євро 2020

Названо найбагатшу спортсменку за версією Forbes

  • 26
Серена Вільямс – найбагатша спортсменка світу - фото 1
Серена Вільямс – найбагатша спортсменка світу / gettyimages

Американський журнал Forbes опублікував фото зірки на обкладинці випуску, присвяченого найбагатшим жінкам планети, котрі самостійно розбагатіли. Капітал знаменитої тенісистки Серени Вільямс – 225 мільйонів доларів. Однак не весь він накопичений у результаті професійної спортивної діяльності.

37-річна Вільямс активно експлуатувала свою ефектну зовнішність, неодноразово виступаючи обличчям кампаній з виробництва одягу та продуктів для краси. Вона зібрала величезне портфоліо від такої співпраці. Щорічно на рекламних контрактах Серена заробляла близько 12 мільйонів доларів. У результаті обличчя Серени Вільямс знають навіть ті, хто ніколи не цікавився спортом.

І ще: Forbes назвав найбагатшу співачку світу

Як повідомляє Forbes, Вільямс інвестувала в 34 стартапу, а у квітні цього року відкрила власну компанію венчурного капіталу Serena Ventures. Також вона володіє фірмою з виробництва спортивного одягу Aneres Designs. А незабаром планує запуск ювелірної лінії.

Прославлена ​​тенісистка заявляє: «Я хочу бути брендом, а не просто особою».

Платить стипендії і будує школи

23-разова чемпіонка турнірів «Великого шолома» народилася в Мічигані, а виросла в Каліфорнії. Своїми перемогами на головних світових кортах Серена і її сестра Вінус у величезній мірі зобов'язані своєму батькові. Він з дитинства готував їх до кар'єри у великому спорті.

Серена чотири рази ставала олімпійською чемпіонкою в одиночному і жіночому парному розрядах. Вона 38 разів перемагала в турнірах «Великого шолому».

Отримуючи рекордні гонорари від перемог на корті і заробляючи в бізнесі, Серена Вільямс завжди охоче допомагала нужденним. У США вона виплачує стипендію обдарованим, малозабезпеченим студентам. Також інвестувала в будівництво шкіл на африканському континенті.

Зазначимо, що статки чоловіка спортсменки, співзасновника соціального новинного сайту Reddit, Алексіса Оганяна оцінюються у 70 млн доларів.

Читайте також: Холлі Беррі у ванні спокусила шанувальників

Джерело: forbes
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як користуватися смартфоном влітку: поради, які врятують ваш гаджет
  • 04 червня, 15:14
  • 1385
Чорнобиль 5 серія: дивитись онлайн фінал серіалу, сюжет і спойлери
  • 04 червня, 08:55
  • 31322
10 дурних запитань, які ти соромився поставити психологу
  • 06 червня, 16:31
  • 995
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Теніс Світ