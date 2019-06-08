Названо найбагатшу спортсменку за версією Forbes

Американський журнал Forbes опублікував фото зірки на обкладинці випуску, присвяченого найбагатшим жінкам планети, котрі самостійно розбагатіли. Капітал знаменитої тенісистки Серени Вільямс – 225 мільйонів доларів. Однак не весь він накопичений у результаті професійної спортивної діяльності.

37-річна Вільямс активно експлуатувала свою ефектну зовнішність, неодноразово виступаючи обличчям кампаній з виробництва одягу та продуктів для краси. Вона зібрала величезне портфоліо від такої співпраці. Щорічно на рекламних контрактах Серена заробляла близько 12 мільйонів доларів. У результаті обличчя Серени Вільямс знають навіть ті, хто ніколи не цікавився спортом.

І ще: Forbes назвав найбагатшу співачку світу

Як повідомляє Forbes, Вільямс інвестувала в 34 стартапу, а у квітні цього року відкрила власну компанію венчурного капіталу Serena Ventures. Також вона володіє фірмою з виробництва спортивного одягу Aneres Designs. А незабаром планує запуск ювелірної лінії.

Прославлена ​​тенісистка заявляє: «Я хочу бути брендом, а не просто особою».

Платить стипендії і будує школи

23-разова чемпіонка турнірів «Великого шолома» народилася в Мічигані, а виросла в Каліфорнії. Своїми перемогами на головних світових кортах Серена і її сестра Вінус у величезній мірі зобов'язані своєму батькові. Він з дитинства готував їх до кар'єри у великому спорті.

Серена чотири рази ставала олімпійською чемпіонкою в одиночному і жіночому парному розрядах. Вона 38 разів перемагала в турнірах «Великого шолому».

Отримуючи рекордні гонорари від перемог на корті і заробляючи в бізнесі, Серена Вільямс завжди охоче допомагала нужденним. У США вона виплачує стипендію обдарованим, малозабезпеченим студентам. Також інвестувала в будівництво шкіл на африканському континенті.

Зазначимо, що статки чоловіка спортсменки, співзасновника соціального новинного сайту Reddit, Алексіса Оганяна оцінюються у 70 млн доларів.

Читайте також: Холлі Беррі у ванні спокусила шанувальників