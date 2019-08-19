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Названий популярний продукт, який може викликати отруєння
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Насіння льону має репутацію продукту, надзвичайно корисного для здоров'я. Але з'ясувалося, що його вживання здатне стати причиною отруєння.
Згідно з висновками вчених з Європейського агентства з безпеки харчових продуктів (EFSA), вживання в їжу насіння льону може привести до отруєння ціанідом.
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Прихильникам ЗСЖ не треба довго розповідати про цей продукт. Насіння льону насичене клітковиною, омега-3 жирними кислотами та іншими цінними для поліпшення здоров'я мікроелементами, його часто рекомендують додавати у різні страви. Вживання насіння льону сприяє зниженню рівня холестерину, запобігає розвитку атеросклерозу, захищає від розвитку гіпертонії. Зокрема, щоденне вживання трьох ложок насіння протягом пів року може привести до зниження підвищеного тиск до 10 пунктів.
За словами фахівців, насіння льону крім всіх корисних речовин також містить в собі органічну сполуку амігдалин, який виробляє газоподібний ціанід. У деяких випадках отруєння ним може призвести до смерті, констатують експерти. Першими ознаками такого отруєння є головний біль, нерегулярне серцебиття і проблеми з диханням.
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