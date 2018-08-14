Названий незвичайний спосіб відмови від куріння

Якщо ви давно хотіли кинути курити, але всі спроби виявилися провальними – просто почніть знайомитися йогою.

Поступово організм почне подавати вам сигнали, інтуїтивно підказувати про свої бажання і відмова від куріння відбудеться м'яко і природно, запевняють фахівці.

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Найбільша перевага кинути курити за допомогою йоги саме в тому, що ви робите це власними зусиллями, що в майбутньому дасть усвідомлення того, наскільки ви можете змінити своє життя, не тільки виключивши шкідливі звички раз і назавжди.

Пранаяма. Дихальні техніки, які є невід'ємною частиною практики, нададуть прямий вплив на ваше куріння. По-перше, тому що, курцям набагато складніше виконувати пранаяму правильно і якісно, ​​цьому процесу буде заважати частий кашель, відчуття задухи і неможливість вдихнути на повні груди в прямому і переносному сенсі. По-друге, деякі види пранаями є не тільки дихальними, але ще і очисними техніками, завдяки яким, проходить детоксикація.

Медитація. Коли відчуєте бажання закурити сигарету, просто сядьте в зручну позу з прямою спиною. Постарайтеся виключити всі відволікаючі фактори, особливо смартфон, телевізор, справи, що вимагають термінового вирішення. Прикрийте очі, направте всю увагу на дихання, спостерігайте як вдих повільно проникає через ніс, циркулює по тілу, насичуючи кожну клітинку киснем, і заповнює ваші легені до самих верхівок.

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