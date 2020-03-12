Названі причини відсутності прогресу у схудненні

Коли ви починаєте худнути, тіло чинить опір, на початку шляху можна втратити велику кількість ваги без особливих зусиль, але в якийсь момент вага може перестати йти зовсім.

Не варто аналізувати вагу лише за вагами. Вага це не основний показник і він може не змінюватися через різні нюанси, але при цьому тіло буде втрачати жир. Наприклад: приріст м'язів, це теж вага, яка замінюється; гормональні коливання і від цього затримка води в організмі; зміна кількості їжі в раціоні. Для об'єктивного розуміння треба вимірювати себе і робити фото в дзеркалі.

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Відсутність контролю раціону. Поїдання їжі "на око" може не працювати, коли потрібно схуднути. Найвірніше рішення вести харчовий щоденник або слідувати прописаній програмі.

Перекуси на ходу. Якщо ви недоїдає білка, то є ймовірність того, що ви переїдайте жиру і вуглеводів. У раціоні має бути 25-30% білка. Це може підвищити метаболізм і може значно зменшити тягу і бажання перекусити. Це частково обумовлено впливом білка на гормони, що регулюють апетит.

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