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Коронавірус Карантин

Коронавірус в Україні: як безпечно відвідувати кафе і ресторани

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Правила відвідування закладів харчування - фото 1
Правила відвідування закладів харчування

В Україні продовжується карантин через пандемію коронавірусу, тому у МОЗ регулярно діляться не лише свіжими новинами, а й нагадують основні правила. Цього разу експерти розповіли, як безпечно ходити у заклади харчування.

На офіційній сторінці Коронавірус.Інфо від МОЗ в соцмережі Telegram нагадали про основні правила поведінки у кафе та ресторанах. Нагадаємо, що пом'якшення карантину не означає його скасування.

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"Кілька нескладних правил створять безпечне життя під час карантину: використовуйте санітайзери в закладах харчування, сплачуйте замовлення безконтактно, знімайте захисну маску безпосередньо перед їжею, відпочивайте разом з друзями, але не більше 4 осіб за столиком", – йдеться у повідомленні.

Коронавірус в Україні: як безпечно відвідувати кафе і ресторани - фото 420236

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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