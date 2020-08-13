Коронавірус в Україні: як безпечно відвідувати кафе і ресторани

В Україні продовжується карантин через пандемію коронавірусу, тому у МОЗ регулярно діляться не лише свіжими новинами, а й нагадують основні правила. Цього разу експерти розповіли, як безпечно ходити у заклади харчування.

На офіційній сторінці Коронавірус.Інфо від МОЗ в соцмережі Telegram нагадали про основні правила поведінки у кафе та ресторанах. Нагадаємо, що пом'якшення карантину не означає його скасування.

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"Кілька нескладних правил створять безпечне життя під час карантину: використовуйте санітайзери в закладах харчування, сплачуйте замовлення безконтактно, знімайте захисну маску безпосередньо перед їжею, відпочивайте разом з друзями, але не більше 4 осіб за столиком", – йдеться у повідомленні.

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