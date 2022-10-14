Названа оптимальна тривалість сну восени

Якщо ви відчуваєте себе більш сонними восени й більш бадьорими влітку, значить, ваш циркадний ритм підтримується впливом світла. Тому восени та взимку звичних семи годин сну деяким людям може бути недостатньо.

Настрій і рівень енергії у багатьох людей залежать від зміни пір року. Щоб не втрачати якість сну, не страждати від втрати енергії, деяким людям залежно від сезону необхідно додавати додаткові години сну, пише stamfordadvocate.

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Дорослі ж мають спати не менше 7 годин на добу. Деяким мало навіть цього: молодь і люди з хронічними хворобами потребують 9 годин сну. І лише невеликій кількості людей достатньо спати менше ніж 6 годин на добу, що обумовлено генетичними факторами.

Добирати плюс одну годину протягом дня або вночі потрібно в тому випадку, якщо є стан розбитості, якщо сон сам по собі поверхневий або є труднощі із засинанням. Але ні в якому разі не потрібно змушувати себе спати. Це дуже важливий аспект. Лягати в ліжко і спати треба тільки в тому випадку, якщо є стан сонливості.

Коли ми говоримо про осінь, то з урахуванням того, що сонця стає менше, людині, звичайно ж, необхідна додаткова година сну.

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