Названа найбільш непотрібна побутова техніка

Близько 18% опитаних назвали мультиварку найдаремнішою покупкою з побутової техніки. При цьому купити робота-пилососа хотів би кожен третій.

Опитування показало, що, крім традиційних пральних машин, порохотягів і прасок, в будинках людей найчастіше можна зустріти: мікрохвильову піч (84%), блендер (77%), м'ясорубку (62%), електричний обігрівач (59%), мультиварку (59%), кавоварку (39%), кухонний комбайн (36%).

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Згідно з опитуванням, найчастіше користуються лише мікрохвильовкою, блендером, посудомийною машиною, м'ясорубкою і мультиваркою. Водночас 18% опитаних назвали її найдаремнішою покупкою і відзначили, що шкодують про витрачені гроші. Майже недоторканими залишилися роботи-пилососи, хлібопічки, парогенератори та відпарювачі, а також електричні обігрівачі.

Зволожувач повітря

Найбажанішими приладами для респондентів стали робот-пилосос (34%), посудомийна машина (28%), кавоварка (23%), очищувач (зволожувач) повітря (20%), машина для сушіння одягу (14%).

Згідно з опитуванням, 58% респондентів купують побутову техніку раз на один-три роки, кожні п'ять років або рідше оновлюють техніку 28% опитаних. При цьому 58% залишають стару або зламану побутову техніку на найближчому смітнику або біля сміттєвого бака. Решта відвозять прилади на дачу (24%) або віддають знайомим для лагодження і повторного використання (28%).

Побутова техніка

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