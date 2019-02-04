Названа найбагатша людина в історії. І це не Джефф Безос

Манса Муса і Західна Африка з її золотом мають величезне значення / PxHere

Вчені розповіли про багатющу людину в історії. І це не засновник інтернет-компанії Amazon.com Джефф Безос, як ви могли подумати.

На виставці в Музеї мистецтв Північно-Західного університету представлена ​​репродукція "Каталонського атласу" – карти світу, створеної в XIV столітті на острові Майорка.

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Середньовічна карта вказує, можливо, на найбагатшу людину в історії. Це Манса Муса, імператор Малі. Малі – державне утворення, яке існувало в XIII-XV століттях в Північно-Західній Африці. Західноафриканський монарх зображений із золотою монетою в руках і розташований він у центрі сторінки на перетині торгових шляхів.

Карта світу, створена в XIV столітті на острові Майорка

"Очевидно, що Манса Муса і Західна Африка з її золотом мають величезне значення", – розповідає куратор виставки Кетлін Бікфорд Берзок. У XIV столітті Манса Муса повністю контролював видобуток золота в регіоні. За словами Кетлін Бікфорд Берзок, золото з Малі вважалося найчистішим і найбільш затребуваним на ринку. "Важко уявити, щоб хтось мав сьогодні таке ж багатство", – додала вона.

Манса Муса

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