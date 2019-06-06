Науковці створили алгоритм, який перекладає крики немовлят

Учені зі США розробили алгоритм, який розрізняє та розшифровує крики немовлят. Цілком імовірно, що скоро можна буде зрозуміти, що ж турбує вашу малечу.

Алгоритм базується на системі розпізнавання мови. Вчені використовували методику стисненого зондування, яка дозволяє отримувати та відновлювати сигнал з його попередніх значень.

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Учені спостерігали за 26 немовлятами віком від трьох днів до шести місяців, які перебували у відділенні інтенсивної терапії новонароджених.

Фахівці разом з досвідченими медсестрами виділили п'ять криків, що належать до почуття голоду, сну, дискомфорту (болю), необхідності змінити підгузок, потреби в увазі. Вчені також аналізували невербальні й інстинктивні реакції немовлят.

Потім дослідники визначили частоту та часовий інтервал для кожного з п'яти типів крику. Алгоритм розпізнав 151 крик уваги, 137 криків зміни підгузка, 422 крики голоду, 79 криків сну і 182 крику дискомфорту.

Згодом має бути проведений масштабніший експеримент, і якщо результати підтвердяться, алгоритм можна буде використовувати у дитячих клініках, зазначають науковці.

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