Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Володимир Зеленський Чорнобиль

Науковці створили алгоритм, який перекладає крики немовлят

  • 5
Дослідження допоможе розуміти потреби немовлят - фото 1
Дослідження допоможе розуміти потреби немовлят

Учені зі США розробили алгоритм, який розрізняє та розшифровує крики немовлят. Цілком імовірно, що скоро можна буде зрозуміти, що ж турбує вашу малечу.

Алгоритм базується на системі розпізнавання мови. Вчені використовували методику стисненого зондування, яка дозволяє отримувати та відновлювати сигнал з його попередніх значень.

І ще: 10 тисяч кроків забагато? Норму можуть переглянути, і ось чому

Учені спостерігали за 26 немовлятами віком від трьох днів до шести місяців, які перебували у відділенні інтенсивної терапії новонароджених.

Фахівці разом з досвідченими медсестрами виділили п'ять криків, що належать до почуття голоду, сну, дискомфорту (болю), необхідності змінити підгузок, потреби в увазі. Вчені також аналізували невербальні й інстинктивні реакції немовлят.

Науковці вивчили та порівняли різні крики немовлят - фото 332367

Потім дослідники визначили частоту та часовий інтервал для кожного з п'яти типів крику. Алгоритм розпізнав 151 крик уваги, 137 криків зміни підгузка, 422 крики голоду, 79 криків сну і 182 крику дискомфорту.

Згодом має бути проведений масштабніший експеримент, і якщо результати підтвердяться, алгоритм можна буде використовувати у дитячих клініках, зазначають науковці.

Читайте також: Створено комп'ютерний чіп для розшифровки думок людини

Джерело: Journal of Automatica Sinica
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чорнобиль 5 серія: дивитись онлайн фінал серіалу, сюжет і спойлери
  • 04 червня, 08:55
  • 24432
ТЕСТ: Як добре ви орієнтуєтеся в новому правописі?
  • 03 червня, 16:20
  • 1284
Клуні, Пітт, Деймон: як змінилися 11 друзів Оушена за 18 років
  • 04 червня, 19:21
  • 859
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Наука