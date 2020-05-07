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Науковці розповіли, чому жінкам особливо корисно їсти картоплю

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Науковці назвали несподівану властивість картоплі - фото 1
Науковці назвали несподівану властивість картоплі

Дослідники з Університету МакМастер виявили, що картопля, відома своїм високим вмістом крохмалю, може бути джерелом високоякісного білка, який допомагає підтримувати м'язи. Зокрема її рекомендують вживати жінкам, і ось чому.

Учені проводили спостереження за групою жінок і виявили, як вживання картоплі впливає на них.

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"Хоча кількість білка, що міститься у картоплі, невелика, ми вирощуємо багато цього коренеплоду. А білок при ізоляції може забезпечувати деякі відчутні переваги", – розповідає Сара Оікава, колишня аспірантка кафедри кінезіології в МакМастер і провідний автор праці.

У дослідженні брали участь дівчата віком до 20 років, які споживали 0,8 грама білка на кілограм ваги на день. Одна група додатково споживала ізолят картопляного білка у формі пудингу, подвоюючи показник (1,6 г на кг). Друга група отримувала плацебо.

Картопля виявилась корисною для нарощення м'язової маси - фото 402350
Картопля виявилась корисною для нарощення м'язової маси

Дослідники виявили, що жінки, які споживали додатковий картопляний білок, збільшували швидкість виробництва нового білка м'язами. У групі плацебо такого ефекту не було.

Звичайно ж, це геть зовсім не означає, що потрібно бігти у погріб і цілий день готувати улюблені деруни. Щоб отримати користь від картоплі ми рекомендуємо готувати її на пару. Таким чином цей коренеплід буде мати меншу кількість калорій, що позитивно впливатиме на стан фігури.

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Джерело: Medikforum
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