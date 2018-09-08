Науковці розповіли, чому одні люди пітніють сильніше за інших

Хоч одне тільки слово "потовиділення" викликає у багатьох бридливу реакцію, не кажучи про реальний процес, цей природний механізм виконує важливі функції і необхідний для підтримки здоров'я. Чому ж він неоднаковий у всіх, і хтось пітніє сильніше?

Іноземні фахівці випустили своєрідну пам'ятку про потовиділення. У ній вони відзначають, що потовиділення – індивідуальний процес, оскільки кожна людина має власний поріг перегріву організму.

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Якщо врахувати, що піт виділяється тілом з метою охолодження, не складно зрозуміти, чому при різних "стандартах" перегріву піт виділяється з різною інтенсивністю: комусь потрібно більше, а комусь менше.

Піт виділяється для охолодження / worldgym

"Рівень потовиділення у кожної людини залежить від безлічі факторів і не завжди свідчить про порушення здоров'я або приховані захворювання", – відзначили експерти.

Серед звичайних причин, що впливають на силу потовиділення, вчені виділили раціон харчування, емоційний стан людини, рівень споживаного алкоголю, прийом ліків, фізичну активність.

У деяких випадках потовиділення стає не просто підвищеним, а патологічно рясним – це гіпергідроз. З цією проблемою необхідно звертатися до лікаря, оскільки тільки спеціальні аналізи можуть допомогти знайти справжню причину гіпергідрозу.

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