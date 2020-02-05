Науковці показали, як виглядатиме Земля без води

Американський планетолог виклав у мережу відео, яке вас однозначно вразить. На ньому показано, як виглядатиме Земля без води.

Учений Джеймс О'Донохью – колишній співробітник NASA, тепер працює в Японському агентстві аерокосмічних досліджень (JAXA). У своїй праці він використовував ролик NASA від 2008 року, який створив фізик і аніматор Хорас Мітчелл, доповнив його, оновив і додав лічильник, що показує зниження рівня Світового океану: на відео вода йде, оголюючи невидимі нам ділянки морського дна і надр – в тому числі континентальні шельфи, схили і підйоми.

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Я уповільнив відео, щоб показати, як на перших десятках метрів нижче рівня моря миттєво відкривається безліч підводних ландшафтів. Через останній льодовиковий період частина води з океану виявилася замкненою у вигляді льоду на полюсах планети. До цього існували сухопутні мости, які дозволяли людям мігрувати, а коли льодовиковий період закінчився, вода наче позапечатувала їх, – пояснив О'Донохью.

Модель, зокрема, демонструє, як оголюється мережа Серединно-океанічних хребтів, розташованих у центральних частинах всіх океанів, протяжністю 70 тисяч кілометрів, коли водойми висихають до позначки 3000 метрів нижче рівня моря.

Потім, коли лічильник показує шість тисяч метрів нижче рівня моря, зникає більша частина всіх океанів. Протягом ще кількох тисяч метрів на Землі залишається тільки Маріанська впадина у західній частині Тихого океану, яка теж остаточно міліє при 11 тисячах метрів нижче рівня моря.

Як зазначає О'Донохью, ця модель "висушеної" Землі дає нам уявлення про те, як виглядав світ наших древніх предків. Тим часом сьогоднішнє глобальне потепління, навпаки, тільки провокує підвищення рівня Світового океану через танення льодовиків і прогрівання моря. Внаслідок цього нас можуть чекати не тільки екстремальні явища у прибережних районах і мільйони кліматичних біженців, але і зникнення все більшої кількості островів.

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