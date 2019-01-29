Наталя Могилевська показала сімейне фото

Співачка Наталя Могилевська поділилася рідкісним знімком з ріднею.

Практично кожен день співачка Наталя Могилевська постить в соціальній мережі Instagram фото, які відображають як її професійне, так і особисте життя.

І ще: Могилевська презентувала кліп на зворушливу пісню, присвячену Скрябіну

Так, вперше за довгий час в мікроблозі Могилевської з'явився знімок, на якому вона позує зі своєю ріднею: дядьком і сестрою.

"Я ніколи не писала, що народилася у сім'ї патріотів. Що мій дідусь був викладачем української мови в універсітеті ім. Шевченка, що мої дядько і тітка пишуть посібники з украінської мови. А Ніна Матвієнко і Юрій Рибчинський кажуть в інтервью, що полюбили українську мову завдяки моєму дідусеві. Я хочу подякувати своєму родові, що день Тетяни я провела з родиною. З дядьком Юрієм, у якого в цей день був День народження і з сестрою Тетяною", – прокомментировала фото певица.

Наталя Могилевська показала сімейне фото

Читайте також: Наталя Могилевська зважилася на селфі без макіяжу