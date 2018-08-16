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Наталка Карпа – Ти мій тип: новий кліп зірки, у якому вона стала копом
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Сонцезалежна Наталка Карпа випустила новий кліп, який розповідає про типи чоловіків та кохання з першого погляду. Для зйомок відео зірка навіть перевтілилася у поліцейського і розповіла про переваги найсексуальнішої професії світу. Зацініть!
У новому відео Наталка Карпа перевтілилася у полісвумен та спробувала себе в ролі патрульного. За сюжетом кліпу, артистка затримала правопорушника-мотоцикліста, роль якого виконав відомий стантрайдер Андрій Головня. Хлопець відразу ж звернув увагу на Наталю та почав стежити за нею в надії на зустріч. Режисером ролика стала Тата Белінін
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Карпа вирішила зняти саме такий кліп на пісню Ти мій тип, щоб підтримати популяризацію нової поліції. "Статистика вказує на те, що зараз довіра до поліції є набагато більшою, ніж то було раніше. Тому мені захотілося підтримати роботу людей, які захищають та оберігають нас 24 години на добу, 7 днів на тиждень", – прокоментувала Наталка.
Наталка Карпа – Ти мій тип – дивитися кліп онлайн:
Також співачка зізналася, що цим відео хотіла привернути увагу до питання гендерної рівності. Так, наприклад, за статистикою станом на кінець 2017 року, в українській поліції служить тільки 22% представниць прекрасної статі.
Загалом зйомки відбувалися на декількох локаціях, пересуватися до яких знімальна група мала не інакше, як на поліцейських автомобілях, чим масово привертала увагу киян. Останньою локацією став Департамент патрульної поліції, де на головну героїню чекав сюрприз – 120 курсантів влаштували великий флешмоб на честь Наталки.
Текст і слова пісні "Ти мій тип"
Ти схожий на тих
Від, якого одні проблеми
І друзі мої ненайкращої думки про тебе
І за спиною я знаю пліткують
Я я їх ніби не чую, а я їх ніби не чую
Бо бо бо
Ти мій тип
І я нічого зробити не можу
Я намагалася,
Але тіло не слухає розум
Бо-бо-бо
Ти мій тип
І я нічого зробити не можу
Я намагалася, я намагалася, я намагалася
Але тіло не слухає
Ти точно із тих
Від кого триматись подалі
Чим довше разом
Тим менше тебе я знаю
То лід, то вогонь
З'являєшся і зникаєш
Та я не зважаю, та я не зважаю
Бо-бо-бо
Ти мій тип
І я нічого зробити не можу
Я намагалася,
Але тіло не слухає розум
Бо-бо-бо
Ти мій тип
І я нічого зробити не можу
Я намагалася, я намагалася, я намагалася
Але тіло не слухає
Але але але але тіло не слухає
Але але але але тіло не слухає
Ти мій тип і я нічого зробити не можу...
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