Наталія Фаліон і "Лісапетний батальйон" відзначать 30-річчя благодійним концертом у Львові

28 та 29 жовтня у Львові в центрі Довженка відбудуться ювілейні концерти Наталії Фаліон та гурту "Лісапетний батальйон". Початок заходів о 19:30, повідомили організатори.

Лісапетний батальйон – дійсно народний колектив, адже учасники його з народу, чудово знають фольклор, мають неперевершене почуття гумору. На їхніх концертах кожен зможе вдосталь насміятися, відпочити душею від рутини та проблем, наповнитись позитивом.

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Артисти святкуватимуть 30 років на сцені благодійними концертами на підтримку ЗСУ.

У нас є цілий альбом "Україна у вогні". Це всі пісні, які народжені за період війни. Сюди увійшло понад 10 пісень, таких як "Він з Бучі, вона з Ірпеня", "Доброго вечора, ми з України", "Війна війною, а город городом", "Зібрались бабоньки" та багато інших, які уже переглянули на нашому YouTube мільйони слухачів. Такою буде одна частина концерту – наші нові здобутки й на злобу дня. Звичайно, що будуть і відомі пісні, які вже перевірені часом, а також пісні з минулої програми, яку ми не встигли презентувати через коронавірус. Ми зробили спеціальну ювілейну програму за 30 років: з чого почали, як ми йшли до перемоги на шоу "Україна має талант", що робили після перемоги та що робимо зараз", – розповіла Наталія Фаліон.

Окрім Львова, Наталія Фаліон та "Лісапетний батальйон" 27 жовтня виступлять зі святковими концертами в Івано-Франківську (Арена Центр), 30 жовтня у Тернополі (Березіль), 31 жовтня у Луцьку (ККЗ "Промінь").

Зараз ми багато працюємо творчо, хоча є великі складнощі. Наша студія у Вінниці, куди не так просто доїхати. Наші шофер і оператор зараз на фронті, на Сході. Але на творчому фронті ми не пасемо задніх, виступаємо для наших Героїв чи на благодійних концертах для ЗСУ. Уже передали для військових понад 50 тисяч, окрім того, ми часто беремо участь в інших благодійних концертах, де збирають кошти для ЗСУ. Тобто ми твердо зайняли свою позицію, як на пісенному фронті, так і на трудовому, адже завжди допомагаємо захисникам, чим можемо", – розповіла керівниця Батальйону.

Наталія Фаліон запрошує усіх на концерти, щоб відпочити, просто поспілкуватися, відчути єдність та людяність українців.

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