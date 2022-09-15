На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Наталія Фаліон і "Лісапетний батальйон" відзначать 30-річчя благодійним концертом у Львові
-
- 47
28 та 29 жовтня у Львові в центрі Довженка відбудуться ювілейні концерти Наталії Фаліон та гурту "Лісапетний батальйон". Початок заходів о 19:30, повідомили організатори.
Лісапетний батальйон – дійсно народний колектив, адже учасники його з народу, чудово знають фольклор, мають неперевершене почуття гумору. На їхніх концертах кожен зможе вдосталь насміятися, відпочити душею від рутини та проблем, наповнитись позитивом.
І ще: "Все буде добре": Оля Полякова випустила україномовну пісню про віру в Перемогу
Артисти святкуватимуть 30 років на сцені благодійними концертами на підтримку ЗСУ.
У нас є цілий альбом "Україна у вогні". Це всі пісні, які народжені за період війни. Сюди увійшло понад 10 пісень, таких як "Він з Бучі, вона з Ірпеня", "Доброго вечора, ми з України", "Війна війною, а город городом", "Зібрались бабоньки" та багато інших, які уже переглянули на нашому YouTube мільйони слухачів. Такою буде одна частина концерту – наші нові здобутки й на злобу дня. Звичайно, що будуть і відомі пісні, які вже перевірені часом, а також пісні з минулої програми, яку ми не встигли презентувати через коронавірус. Ми зробили спеціальну ювілейну програму за 30 років: з чого почали, як ми йшли до перемоги на шоу "Україна має талант", що робили після перемоги та що робимо зараз", – розповіла Наталія Фаліон.
Окрім Львова, Наталія Фаліон та "Лісапетний батальйон" 27 жовтня виступлять зі святковими концертами в Івано-Франківську (Арена Центр), 30 жовтня у Тернополі (Березіль), 31 жовтня у Луцьку (ККЗ "Промінь").
Зараз ми багато працюємо творчо, хоча є великі складнощі. Наша студія у Вінниці, куди не так просто доїхати. Наші шофер і оператор зараз на фронті, на Сході. Але на творчому фронті ми не пасемо задніх, виступаємо для наших Героїв чи на благодійних концертах для ЗСУ. Уже передали для військових понад 50 тисяч, окрім того, ми часто беремо участь в інших благодійних концертах, де збирають кошти для ЗСУ. Тобто ми твердо зайняли свою позицію, як на пісенному фронті, так і на трудовому, адже завжди допомагаємо захисникам, чим можемо", – розповіла керівниця Батальйону.
Наталія Фаліон запрошує усіх на концерти, щоб відпочити, просто поспілкуватися, відчути єдність та людяність українців.
До теми: Більше не Макс Барських: співак презентував першу пісню під новим псевдонімом
-
13:41Тіна Кароль – Вільні. Нескорені: слухайте перший трек співачки з початку війни
-
12:49Рейтинг популярності знаків Зодіаку у роботі, коханні та дружбі
-
11:43Коли кіт "зламався": епічні фото, від яких важко втримати сміх
-
10:3945 українських слів, які характеризують погоду
-
09:40Стилістка назвала модні правила, які давно не актуальні
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
08:25Чому сніданок не обов'язковий: пояснення від терапевта
- 15 вересня
-
20:52Виявили емодзі, які зроблять вас більш чи менш привабливим
-
20:21Україна увійшла у ТОП 3 світових лідерів з використання криптовалюти
-
19:50Нова пошта знижує ціни на доставлення посилок з України в Польщу у 2,5 раза
-
19:22Учені вразили заявою, пов'язаною з пізніми тренуваннями
-
18:52Ліза Глінська розповіла, як приготувати незвичні капустяні чебуреки
-
18:21Таке вперше: BRYANGIN & ARKUSH заспівали про літо, якого не було, у новому треку
-
17:50Говори красиво: правильні наголоси в українських словах, які вас здивують
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
17:25Наталія Фаліон і "Лісапетний батальйон" відзначать 30-річчя благодійним концертом у Львові
-
16:53Негласне правило: коли й навіщо водії вмикають лівий поворотник при повороті направо
-
16:24Ектор Хіменес-Браво приготував гарячий сендвіч: рецепт перекусу від шеф-кухаря
-
15:53Іво Бобул запрошує на свій благодійний концерт у Львові для підтримки ЗСУ
-
15:26Чому для дорослих так швидко летить час: просте пояснення науковців
-
14:5216 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
14:21Підвищення тарифів на комуналку: 3 фейки, які поширюють в мережі
-
13:55Погода в Україні 16 вересня: спека та періодичні дощі
-
13:27В Україні з'явилась нова кольорова монета: що на ній зображено
-
12:54Пандемія коронавірусу триває: у ВООЗ зробили несподіваний прогноз
-
10:3945 українських слів, які характеризують погоду
- 15 вересня
-
18:21Таке вперше: BRYANGIN & ARKUSH заспівали про літо, якого не було, у новому треку
-
15:26Чому для дорослих так швидко летить час: просте пояснення науковців
-
12:54Пандемія коронавірусу триває: у ВООЗ зробили несподіваний прогноз
-
10:24"Ось вам, а не Херсон": Андрій Данилко показав зневажливий жест окупантам
- 14 вересня
-
20:4015 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:32Більше не Макс Барських: співак презентував першу пісню під новим псевдонімом
-
15:549 вечірніх звичок, які насправді псують ваш сон
-
12:31Святослав Вакарчук відмовився від "Голосу країни": у чому причина
-
10:51Цим трьом знакам Зодіаку варто уникати конфліктів 14 вересня
- 13 вересня
-
19:22Симфонічний оркестр Львівської філармонії відзначить своє 120-річчя
-
15:24Найкращі серіали літа 2022, які ви могли пропустити
-
10:56Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 вересня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 12 вересня
-
18:00Бачив, як висаджувався ворожий десант: хлопець з Бородянки розповів про початок 24 лютого
-
15:51"Якщо прилетить, то хай вбило б одразу": сім'я з Маріуполя про життя в окупації
-
11:50"Ласкаво просимо до пекла": Укрпошта анонсувала новий конверт та марку
- 11 вересня
-
20:31У Тайвані видали книгу "Вірю в це" з промовами Зеленського
-
16:32Документальний фільм "Далі": дивіться трейлер, як українки рятувалися від війни
-
11:31Ектор Хіменес-Браво приготував абрикосовий пиріг: рецепт десерту від шеф-кухаря
- 10 вересня
-
20:49ТОП-5 ідеальних фільмів для осіннього вечора
-
17:25Як уникнути осінньої депресії: поради для знаків Зодіаку
-
11:53Ретроградний Меркурій 2022: що варто і що не можна робити у цей період
- 09 вересня
-
20:29Яким був початок війни у Харкові: переселенець розповів про життя з родиною у підвалі
-
16:52Оля Цибульська та CHILIBI випустили атмосферний кліп на пісню "Сьогодні"
-
10:50Кохання під час війни: співачка YATSUTA випустила нову пісню "Очі"