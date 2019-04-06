Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Гра престолів

Настя Каменських шокувала новим фото

  • 44
Фоловери припустили, що співачка зібралася на риболовлю - фото 1
Фоловери припустили, що співачка зібралася на риболовлю / Elle.ua

Співачка Настя Каменських опублікувала фото, де вона у спокусливому боді і високих чоботях. Зірка вкотре нарвалася на жорстку критику.

Українська співачка Настя Каменських, яка любить балувати своїх шанувальників новими знімками, нещодавно опублікувала фото, через яке нарвалася на критику в мережі.

І ще: Настя Каменських оголила фігуру у розкішній сукні

Каменських зробила селфі, позуючи перед дзеркалом. На співачці бежеве боді з довгими рукавами. В області грудей видно напівпрозору вставку. Наряд практично повністю зливається з тілом. А на ногах у Каменських – високі чоботи пудрового кольору, які дістають до верхньої частини стегна.

Варто відзначити, що саме чоботи викликали найбільше критичних зауважень. Фоловери припустили, що співачка зібралася на риболовлю, а інші – що у неї прихопило спину. Дехто звинуватив Каменських в тому, що у неї немає стилю, тому те, як вона одягається, виглядає дешево.

Настя Каменських шокувала новим фото - фото 319360

Читайте також: Настя Каменських підкорила шанувальників сексуальною білизною

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Політичний срач словами українських хітів 90-х: ідеальний батл опонентів
  • 03 квітня, 19:22
  • 1729
Сповідь продавця: чому вас змушують купувати відвертий непотріб
  • 02 квітня, 12:16
  • 1301
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1371633
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз