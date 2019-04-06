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Настя Каменських шокувала новим фото
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Співачка Настя Каменських опублікувала фото, де вона у спокусливому боді і високих чоботях. Зірка вкотре нарвалася на жорстку критику.
Українська співачка Настя Каменських, яка любить балувати своїх шанувальників новими знімками, нещодавно опублікувала фото, через яке нарвалася на критику в мережі.
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Каменських зробила селфі, позуючи перед дзеркалом. На співачці бежеве боді з довгими рукавами. В області грудей видно напівпрозору вставку. Наряд практично повністю зливається з тілом. А на ногах у Каменських – високі чоботи пудрового кольору, які дістають до верхньої частини стегна.
Варто відзначити, що саме чоботи викликали найбільше критичних зауважень. Фоловери припустили, що співачка зібралася на риболовлю, а інші – що у неї прихопило спину. Дехто звинуватив Каменських в тому, що у неї немає стилю, тому те, як вона одягається, виглядає дешево.
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